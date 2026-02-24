إعادة فتح معبر كافيمفيرا الحدودي بين بوروندي والكونغو

أعادت السلطات البوروندية، أمس الاثنين، فتح معبر كافيمفيرا الحدودي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب المعارك الدائرة في شرق الكونغو، وفق ما أكد مسؤولون محليون.

ويقع المعبر على الضفة الشمالية لبحيرة تنجانيقا، ويربط مدينة أوفيرا في الكونغو بالعاصمة التجارية لبوروندي بوجمبورا، ويعد شريانا أساسيا لحركة التجارة والنقل بين البلدين. وكانت السلطات قد أغلقت المعبر في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر هجوم جديد شنته حركة إم 23 المتمردة على أوفيرا، في محاولة لعرقلة الدعم البوروندي للقوات الحكومية الكونغولية. وقد أدى القتال حينها إلى نزوح نحو 80 ألف مدني كونغولي إلى بوروندي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومع إعادة فتح المعبر، أكد مسؤول في شرطة الحدود البوروندية أن "أعدادا كبيرة من الكونغوليين بدؤوا بالعودة إلى ديارهم"، فيما لا تزال معابر أخرى مغلقة في المناطق التي تشهد نشاطا لمقاتلي الحركة. في المقابل، لا تزال مخيمات اللاجئين داخل بوروندي تستضيف آلاف النازحين.

وكانت حركة إم 23 قد انسحبت من أوفيرا في يناير/كانون الثاني الماضي تحت ضغط دولي، بينها طلب مباشر من الولايات المتحدة التي تتوسط بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وأعلنت الحركة حينها أنها وضعت المدينة "تحت المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي"، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار والسعي إلى حل سياسي للأزمة. كما دعت الحركة إلى نشر قوة محايدة في أوفيرا، مشيرة إلى وجود الجيش البوروندي ومجموعات مسلحة محلية تُعرف بـ"الوزالندو"، إضافة إلى مرتزقة يقاتلون إلى جانب بعض فصائل الجيش الكونغولي.