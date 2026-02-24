أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في قصر لوسيل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وذكر بيان للديوان الأميري أن أمير قطر استعرض مع ضيفه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، بما يعزز الشراكة القائمة ويفتح آفاقا أرحب للتعاون المشترك.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يدعم السلام ويعزز التعاون البنّاء على الصعيدين الثنائي والدولي.