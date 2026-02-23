مهرجان برلين.. مخرج فلسطيني يتهم ألمانيا بالمساهمة في إبادة غزة ووزير يغادر

تحول حفل توزيع الجوائز في مهرجان "برلين" السينمائي إلى منصة لإظهار التعاطف مع فلسطين، والدفاع عن غزة، إذ اتهم مخرج ‌أفلام فلسطيني-سوري ألمانيا بأنها "شريكة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، مما دفع وزيرا ألمانياً إلى مغادرة الحفل.

وقال المخرج عبد الله الخطيب -الذي فاز فيلمه "وقائع زمن الحصار" بجائزة في المهرجان- وهو يقف على منصة التكريم مرتديا الكوفية ‌الفلسطينية التقليدية، إن الناس طالبوه بالحذر قبل أن يدلي بما قاله، لكونه لاجئا في ألمانيا، ولوجود الكثير من الخطوط الحمراء.

وأضاف "لكنني لا أهتم. أنا أهتم بشعبي، بفلسطين".

وتابع: "لذا سأقول كلمتي الأخيرة للحكومة الألمانية: أنتم شركاء في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. أعتقد أنكم أذكياء بما يكفي لتدركوا هذه الحقيقة، لكنكم تختارون ألا تهتموا".

ورفع الخطيب العلم الفلسطيني في نهاية خطابه في وقت متأخر من السبت.

وغادر وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر -الذي كان من بين الحضور- القاعة عقب هذه التصريحات. وقال متحدث الأحد إن الوزير الاتحادي اعتبر التصريحات غير مقبولة، ولذلك غادر الحدث أثناء الخطاب.

وأشاد السفير الإسرائيلي رون بروسور برد فعل شنايدر على الخطاب، وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أحترم الوزير شنايدر ووضوحه الأخلاقي".

واستخدم عدد من الفائزين بالجوائز كلماتهم على منصة المهرجان للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والشعوب المضطهدة الأخرى.

وقال المخرج التركي أمين ‌ألبير: "‌أقل ما يمكننا فعله هنا هو كسر الصمت وتذكيرهم بأنهم ليسوا وحدهم حقا"، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وغيرهم من الشعوب المنكوبة حول العالم.