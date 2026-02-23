هل اخترقت طائرة شحن أمريكية المجال الجوي الإيراني؟

تداولت حسابات عبر منصة "إكس" مزاعم تفيد بتحليق طائرة شحن أمريكية من طراز "بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3" داخل المجال الجوي الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية، ودعمت تلك الحسابات ادعاءاتها بصورة لمسار الطائرة مأخوذة من موقع التتبع الملاحي "فلايت رادار 24″، في حين أشار مغردون إلى أن الرحلة كانت الأكثر تتبعا عبر الموقع.

ويأتي رصد حركة هذه الطائرة في خضم تحركات جوية عسكرية أمريكية مكثفة، إذ توجهت عشرات الطائرات التابعة للقوات الجوية الأمريكية نحو قواعد في أوروبا والشرق الأوسط، بالتزامن مع التهديدات بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وفي ردّه على حقيقة ظهور الطائرة الأمريكية في المجال الجوي الإيراني، حسم حساب "فلايت رادار 24" الجدل موضحا أنّ "ظهور خط أسود رفيع خلف مسار أي طائرة على التطبيق يعني أن موقعها الحالي هو موقع (تقديري) وليس موقعا حقيقيا".

وأضاف الموقع أنه استنادا إلى ذلك، فمن المرجح جدا أن الطائرة الأمريكية لا تحلق داخل المجال الجوي الإيراني في الوقت الحالي.

وكان مقال توضيحي سابق للموقع قد بيّن أن لون مسار الطائرة يتغير عادة بناء على ارتفاعها، ولكنْ عندما يتحول إلى خط أسود (متصل أو متقطع)، فهذا يعني خروج الطائرة عن نطاق تغطية أجهزة الاستقبال أو الأقمار الصناعية، وعليه، يصبح الموقع الظاهر على الخريطة مجرد "موقع تقديري" تحسبه خوارزميات النظام بناء على آخر سرعة واتجاه للطائرة قبل فقدان الإشارة.

وفي سياق متصل، رصدت "وحدة المصادر المفتوحة" في شبكة الجزيرة خلال الـ48 ساعة الماضية بيانات 55 رحلة لطائرات عسكرية أمريكية، توزعت معظمها بين مسارين رئيسيين: 44 رحلة انطلقت من الولايات المتحدة باتجاه أوروبا وبريطانيا، و9 رحلات من أوروبا نحو الشرق الأوسط.

سياسيا، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" فجر اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بدراسة شن هجوم على إيران، يشمل الإطاحة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك "إذا لم تُلبِّ طهران مطالب واشنطن" خلال المساعي الدبلوماسية الجارية.

من جانبه، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد أن المفاوضات الأخيرة أسفرت عن تبادل مقترحات عملية ومؤشرات مشجعة، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران تراقب الإجراءات الأمريكية عن كثب، وقد اتخذت الاستعدادات اللازمة كافة للتعامل مع أي سيناريو محتمل.