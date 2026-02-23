ممداني يغلق شبكة مواصلات نيويورك استعدادا لعاصفة ثلجية كبرى

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الأحد إغلاق شبكة المواصلات في كامل المدينة مع استثناء التنقلات الطارئة، وذلك استعدادا لعاصفة ثلجية كبرى يُتوقّع أن تضرب الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.

وقال ممداني -في تصريحات صحفية- إن حالة الطوارئ ستسري اعتبارا من مساء الأحد وحتى ظهر الاثنين، وسيتم بموجبها "إغلاق شوارع مدينة نيويورك وطرقها وجسورها أمام كل أشكال حركة مرور السيارات والشاحنات ودراجات السكوتر والدراجات الكهربائية".

ولفت إلى أن الإغلاق لن يشمل العاملين الأساسيين ولا التنقلات الطارئة في المدينة التي يتخطى عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.

وقال "نطلب من سكان نيويورك أن يتجنّبوا كل التنقلات غير الضرورية"، لافتا إلى أن المدينة "لم تشهد في العقد الأخير عاصفة بهذه الشدة".

وأعلنت هيئة النقل المتروبوليتانية في نيويورك (MTA) تعليقا كاملا لخدمات قطارات "LIRR"، وتقليص كبير في رحلات المترو وخطوط "Metro-North".

ويتوقّع أن تضرب العاصفة -التي تتشكّل سريعا- الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع توقعات أن تصل سماكة الثلوج إلى نحو 30 سنتيمترا أو أكثر، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة على موجة صقيع شهدتها المنطقة.

وفي السياق، أعلنت حاكمة نيوجيرزي ميكي شيريل حالة الطوارئ اعتبارا من ظهر الأحد، لإتاحة تمويل عمليات الإغاثة والنشر السريع للموارد اللازمة لمواجهة العاصفة.

ثلوج كثيفة ورياح عاتية

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من عواصف ثلجية في نيويورك وفي ست ولايات على الأقل، وحذّروا السبت من تساقط الثلوج بكثافة وهبوب رياح عاتية.

ويُتوقّع أن تضرب العاصفة كل المدن الكبرى الواقعة على طول الطريق السريع 95 في شمال شرقي الولايات المتحدة، بما فيها بوسطن وفيلادلفيا، وحتى واشنطن جنوبا.

ورجحت الأرصاد الجوية الأمريكية إمكانية حدوث انقطاعات للتغذية بالتيار الكهربائي، بسبب الرياح الشديدة و"الكميات الهائلة من الثلوج".

وفي يناير/كانون الثاني، قضى أكثر من مئة شخص بعدما اجتاحت الساحل الشرقي عاصفة شديدة تسبّبت في تساقط كثيف للثلوج في مدن عدة وتشكُّلٍ للجليد.