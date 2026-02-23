الجيش الهندي: قتلنا 3 مسلحين في اشتباكات بكشمير

أعلن الجيش الهندي الأحد أن اشتباكا مسلحا وقع في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص قال إنهم "متمردون".

وأوضح الجيش -في بيان- أن العملية العسكرية نُفّذت في منطقة كيشتوار بعد تلقي معلومات استخباراتية "موثوقة" عن وجود "متمردين" في المنطقة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن صادرت أسلحة عُثر عليها في موقع الاشتباك، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عنه.

ويأتي هذا الحادث بوصفه الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، إذ سبق أن قُتل ثلاثة مسلحين في عملية عسكرية مماثلة نفّذتها القوات الهندية في الشطر ذاته من كشمير.

وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المجموعات المسلحة في كشمير، والتي تطالب باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان، وهي اتهامات تنفيها إسلام آباد.

والعام الماضي، قُتل 26 مدنيا معظمهم هندوس في موقع باهلغام السياحي في الشطر الهندي من كشمير، مما أفضى إلى اشتباكات مع باكستان، واتهمت الحكومة الهندية نظيرتها الباكستانية بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.