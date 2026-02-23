مع الذكرى الرابعة للحرب.. أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب ميدانية على الجبهة الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم ميداني نادر في الجبهة الجنوبية، باستعادة السيطرة على 8 تجمعات سكنية، في وقت أكدت فيه تنفيذ ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت منشأة مرتبطة بخط أنابيب النفط الروسي "دروغبا".

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي إن قوات بلاده استعادت نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي على امتداد جزء من جبهة القتال في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق البلاد منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وتُعد هذه المكاسب الميدانية استثناء من الاتجاه العام الذي طغى خلال العامين ونصف العام الماضيين، والمتمثل في تقدم روسي بطيء ومكلّف على عدة جبهات، مع اقتراب الحرب من دخول عامها الرابع.

ولم يوضّح سيرسكي ما إذا كانت الأراضي المستعادة خاضعة بالكامل لسيطرة القوات الروسية سابقا، أم إنها كانت ضمن "منطقة رمادية" لا يسيطر عليها أي من الطرفين بشكل كامل، في ظل تزايد ضبابية خطوط التماس، نتيجة الاستخدام المكثّف للطائرات المسيّرة.

وتشهد جبهات القتال انتشار آلاف المسيّرات في السماء يوميا، مما يدفع الجنود إلى الاحتماء تحت الأرض أو في مواقع محصّنة، ويؤدي إلى نشوء مناطق متنازع عليها لا يفرض فيها أي من الجيشين سيطرة كاملة.

رسائل إلى واشنطن

وتسعى كييف إلى إظهار قدرتها على الصمود في مواجهة الغزو الروسي، خصوصا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت تضغط فيه واشنطن على أوكرانيا للقبول باتفاق سلام.

وكان ترمب قال في وقت سابق إن على أوكرانيا تقديم تنازلات، لأنها معرّضة لخطر خسارة الحرب التي بدأت مع روسيا في 24 فبراير/شباط 2022.

في المقابل، ترفض كييف وحلفاؤها الأوروبيون هذه التصريحات، مشيرين إلى أن روسيا لم تسيطر منذ عام 2023 إلا على ما يزيد قليلا عن 1% من الأراضي الأوكرانية، مقابل خسائر كبيرة، في حين تتعرض بنيتها التحتية النفطية الحيوية لهجمات متصاعدة بطائرات مسيّرة.

وأشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بما وصفها بالمكاسب "المذهلة" التي حققتها أوكرانيا خلال فبراير/شباط، معتبرا أنها تثبت أن مقاومة كييف أكثر فاعلية مما يُصوَّر في كثير من الأحيان.

استهداف منشأة لخط "دروغبا"

في سياق متصل، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت محطة لضخ النفط في منطقة تتارستان الروسية، على بُعد أكثر من 1200 كيلومتر من الحدود بين البلدين.

وأوضح أن المحطة تُعد منشأة مهمة لخط أنابيب النفط "دروغبا"، الذي ينقل الخام الروسي إلى شرق أوروبا، مضيفا أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالموقع.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بشأن الهجوم، الذي يأتي ضمن سلسلة ضربات تستهدف منشآت طاقة داخل العمق الروسي، في إطار تصعيد متبادل للهجمات بعيدة المدى بين الطرفين.