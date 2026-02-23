مستوطنون يحرقون مسجدا في نابلس ويقطعون شجر زيتون في رام الله

أحرق مستوطنون مدخل مسجد بين قريتي تل وصرة غرب نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، في وقت اعتقل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين على الأقل، خلال حملة اقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة شملت مداهمة منازل وتفتيشها.

وأفادت وكالة الأناضول بأن مستوطنين تسللوا إلى بلدة تل غربي نابلس فجرا، وأضرموا النار في أجزاء من المسجد، فأحرقوا مدخله وتضررت واجهاته جراء الدخان، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه الخارجية.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن "محاولة إحراق مسجد بنابلس تعكس تصاعد التحريض العنصري على المقدسات في فلسطين".

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "هذه العصابات تعتدي بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وممتلكات المواطنين، موضحة أنها وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجدا العام الماضي".

واعتبرت أن "إحراق جزء من مسجد أبي بكر الصديق يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".

وكانت محافظة القدس قالت إن عشرات المستوطنين اقتحموا التجمع البدوي "بئر المسكوب- واحد" قرب العيزرية جنوب شرقي القدس.

كما هاجم المستوطنون منازل فلسطينيين في بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس في وقت سابق. كما أحرقوا منزلا زراعيا في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وبعدها أضرم المستوطنون النار في المنزل، قبل أن تقوم فرقُ الإطفاء بإخماد الحريق.

قطع أشجار زيتون

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنين قطعوا، فجر الاثنين، 21 شجرة زيتون في قرية المغير شرق رام الله.

وأوضحت أن عددا من المستوطنين دهموا منطقة "سهل مرج سيع" غرب المغير الملاصقة لأراضي قرية أبو فلاح المجاورة، وقطعوا 21 شجرة زيتون بعمر أكثر من 50 عاما تعود لمواطن من قرية أبو فلاح، قبل أن ينسحبوا من المكان.

إعلان

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، بلدة يَعبُد جنوب غرب مدينة جنين ضمن حملة اقتحامات واعتقالات شهدتها بلدات الضفة الغربية.

وذكر مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات فجر الاثنين واعتقل 9 فلسطينيين على الأقل.

ففي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة دير أبو مشعل، واعتقلت فتيين. وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا بعد مداهمة منزله في بلدة حوارة جنوب المدينة، كما اعتقلت آخر في بلدة عصيرة الشمالية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا من المدينة، وآخر من مخيم الفوار جنوبها، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما. واعتقلت قوات إسرائيلية في بيت لحم 3 شبان فلسطينيين عقب اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي المدينة.

والأحد، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 100 فلسطيني على الأقل منذ بداية شهر رمضان.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300، بينهم 66 سيدة و350 طفلا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.