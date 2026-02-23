أعلن رئيس أركان الجيش الليتواني الجنرال رايمونداس فايكسنوراس أن بلاده -التي أعلنت حالة تأهب قصوى بسبب التهديد الروسي- تدرس إمكانية اقتناء طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ كروز أوكرانية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال فايكسنوراس -في مقابلة صحفية نشرت الأحد- إن "امتلاك قدرات خاصة بنا ونتحكم فيها بأنفسنا يُعد أولوية، ربما بالتعاون مع أوكرانيا أو عبر تبني تقنياتها".

وأضاف أن بعض الأنظمة الغربية التي تعتمدها ليتوانيا تفرض قيودا على الأهداف في مناطق معينة، مما يعزز الحاجة إلى تطوير خيارات محلية أو مستوحاة من الخبرة الأوكرانية.

وأشار إلى "براعة" أوكرانيا في تطوير أنظمة بعيدة المدى، مشيرا إلى نظام "باليانيتسيا" للصواريخ المسيّرة، وطائرة "ليوتي" المسيرة، وصاروخ "أف بي-5 فلامينغو" المجنح، وقال "ندرس مثل هذه الخيارات لجعلها رادعا".

وأكد الجنرال الليتواني أن جيش بلاده يعتزم إنشاء "منطقة مناورة" جديدة قرب ممر سوالكي الحدودي مع بولندا، وهي "نقطة ضعف" رئيسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وهدف محتمل لأي هجوم روسي، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق "سنتين أو ثلاث سنوات" بعد حصوله على موافقة البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد ليتوانيا على حلفائها في الناتو، لكنها تسعى لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة روسيا.

ومنذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشنها هجمات على أوكرانيا قبل أربع سنوات؛ تُعَد ليتوانيا من أكثر الدول الأوروبية ترقبا لأي تهديد روسي.