بالصور.. عاصفة ثلجية كبرى تعطل الحياة في ولايات أمريكية

أعلن حكام ولايات نيويورك ⁠ونيوجيرسي وكونيتيكت ⁠وماساتشوستس الأمريكية حالة الطوارئ وأوقفوا السفر غير الضروري، إذ من المتوقع أن ⁠تجلب عاصفة كبيرة ثلوجا يصل ارتفاعها إلى 24 بوصة ورياحا قوية إلى المنطقة.

وتسببت عاصفة شتوية شرسة في تعطل مظاهر الحياة في نيويورك مع فرض حظر على السفر، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وإلغاء عروض مسارح برودواي مساء الأحد، مع اشتداد العاصفة شمال شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من عواصف ثلجية من ماريلاند إلى ماساتشوستس.

وأمر رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأحد، بإغلاق شبكة المواصلات في المدينة بالكامل باستثناء التنقلات الطارئة.

كما ألغى ممداني الحصص الدراسية الحضورية والافتراضية لمدارس المدينة يوم الاثنين، واصفا إياه بأنه "أول يوم عطلة ثلجية على الطراز القديم منذ عام 2019".

وفرضت ولاية كونيتيكت قيودا مماثلة، إذ حظر الحاكم نيد لامونت المركبات التجارية على الطرق السريعة في الولاية ⁠من الساعة الخامسة مساء الأحد.

وأعلنت حاكمة ولاية ماساتشوستس مورا ⁠هيلي حالة الطوارئ وحشدت ما ⁠يصل إلى 200 فرد من الحرس الوطني للمساعدة. وفرضت الولاية قيودا على السفر غير الضروري اعتبارا من مساء ‌الأحد.

وحشدت حاكمة نيويورك كاثي هوكول 100 فرد من الحرس الوطني لنشرهم في لونغ ‌آيلاند ‌ومدينة نيويورك ولوور هدسون فالي.

وتَهيأ للعاصفة عشرات ملايين الأمريكيين، من العاصمة واشنطن حتى ولاية ماين في الشمال، مع توقع تساقط ثلوج تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمترا.

ونبّهت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن عاصفة ثلجية ستضرب منطقة تمتد من ميريلاند إلى جنوب شرق نيو إنغلاند، ما سيجعل التنقلات "بالغة الخطورة".

إعلان

ومساء الأحد، وصلت العاصفة إلى نيويورك ما أدى إلى انخفاض الرؤية لدرجة أن ناطحات السحاب في وول ستريت كانت بالكاد مرئية من بروكلين.

وبدأت الثلوج في التساقط في نيوجيرسي ونيويورك مع تحرك العاصفة شمالا. وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المحتمل تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين قدم وقدمين (30 إلى 60 سنتيمترا) في العديد من المناطق، إلى جانب رياح شديدة. ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية في العديد من المناطق إلى 4 أميال (400 متر) أو أقل. وحث المسؤولون في جميع أنحاء المنطقة السكان على تجنب السفر.

وقال كودي سنيل، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة: "لقد مضى وقت طويل منذ أن شهدنا عاصفة شمالية شرقية كبرى وعاصفة ثلجية كبرى بهذا الحجم عبر شمال شرق البلاد. هذه بالتأكيد عاصفة شتوية كبرى ولها تأثير هائل على هذا الجزء من البلاد".

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من عواصف ثلجية لمدينة نيويورك ولونج آيلاند وبوسطن والمجتمعات الساحلية في ديلاوير وماريلاند ونيوجيرسي وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس. وصدرت إعلانات حالة الطوارئ في نيوجيرسي وديلاوير ورود آيلاند وكونيتيكت وماساتشوستس وأجزاء من نيويورك مع استنفار المسؤولين لجهود الجاهزية.

وإلى الجنوب، أعلنت معالم بارزة مثل مقبرة أرلينغتون الوطنية في واشنطن العاصمة عن إغلاق أبوابها يوم الاثنين.