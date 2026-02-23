صحف عالمية: أوروبا تشكك في جدوى الضغط العسكري على إيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز في (2026/2/23) عن مسؤولين أوروبيين شكوكهم في قدرة الضغط العسكري على إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي الذي بات رمزا للمقاومة في مواجهة الولايات المتحدة، وأصبح يلقي بظلاله على المسار الذي تنتهجه واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني.

وقالت الصحيفة إن واشنطن درست سابقا نشر قوات عمليات خاصة لاستهداف المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، قبل أن تُعلَّق هذه الخطط مؤقتا في انتظار مآلات المفاوضات الدبلوماسية.

ولفتت إلى أن القرار النهائي لإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن ضرب إيران يتوقف على إمكانية التوصل إلى حل وسط يحفظ ماء الوجه للطرفين.

وعلى المنوال ذاته، عرضت مجلة إيكونوميست الخيارات العسكرية المفتوحة أمام ترمب، مشيرة إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي غير المسبوق في الخليج يمنحه هامشا واسعا للتحرك بدءا من ضرب المنشآت النووية وصولا إلى استهداف الحرس الثوري.

ولكنَّ المجلة تحذّر من أن أي تحرك سيستجلب ردا إيرانيا بالصواريخ والطائرات المسيَّرة قد يشمل قواعد أمريكية أو إسرائيل، مما يضع ترامب أمام معادلة عسيرة؛ إما ضربة محدودة لا تحقق مكاسب سياسية واضحة، أو تصعيد واسع قد يزج بواشنطن في حرب طويلة مفتوحة النتائج.

استياء إسرائيلي

وفي تباين واضح مع الموقف الأوروبي، رصدت صحيفة يديعوت أحرونوت استياء واسعا في الأوساط الدبلوماسية الإسرائيلية من نهج المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفة إياه بأنه ضعيف ويمنح إيران وقتا ثمينا لكسب المزيد.

وترى المصادر الإسرائيلية أن هذا النهج قد يؤجل أي قرار أمريكي بضرب إيران حتى زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو لإسرائيل يوم 28 فبراير/شباط الجاري، فضلا عن قلق إسرائيل إزاء ما تصفه بعدم اكتراث أمريكي بملف الصواريخ الباليستية الإيرانية والمجموعات الموالية لطهران في المنطقة.

تراجع ديمغرافي

وبشأن الحرب الأوكرانية، رصد موقع ميديا بارت الفرنسي تراجعا ديموغرافيا حادّا، إذ يغادر أوكرانيا نحو 830 ألف شخص سنويا منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات هربا من التجنيد الإجباري وضغوط الواقع، في حين تضم مقبرة واحدة قرب العاصمة كييف وحدها نحو 136 ألف قبر.

إعلان

يضاف إلى ذلك تراجع معدلات الولادة وتأخير الأزواج الإنجاب بفعل ضغوط الحرب المتواصلة.

وفي الداخل الأمريكي، رصدت صحيفة نيويورك تايمز حالة خوف وقلق تسكن المجتمع الصومالي في مينيسوتا خلال رمضان جرّاء حملات أفراد الهجرة، مما دفع كثيرين إلى الإحجام عن مغادرة منازلهم وتراجع الأعمال التجارية.

وفي المقابل، تواصل المساجد مراقبة ضباط الهجرة خلال أوقات الصلاة، في حين يواصل المتطوعون دعم الأسر بالطعام والمساعدة المالية.