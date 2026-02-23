سموتريتش: سنحتل قطاع غزة ونقيم فيه استيطانا يهوديا

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستحتل في نهاية المطاف قطاع غزة وستقيم فيه استيطانا يهوديا، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى أكثر من عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأضاف سموتريتش -في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية- أن الاحتلال لم يتخل عن هدف تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلا: "نحن نمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفرصة للقيام بذلك بطريقته. إن لم ينجح بالقضاء على حماس، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أمريكي للقيام بذلك".

وأشار زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إعداد خطط، إذا لم تلتزم حماس بتسليم سلاحها، على حد قوله.

وقال إنه "سيجري قريبا توجيه إنذار لحماس بخصوص تسليم كل السلاح والمقرات والأنفاق، وإذا التزمت بذلك، فهذا جيد. وإن لم تفعل، فسنحصل على الشرعية للتحرك بأنفسنا".

مهمة وحصيلة

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال إن قوات اللواء السابع اختتمت مهمة استمرت 3 أشهر في رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أنه جرى تدمير 8.5 كيلومترات من الأنفاق جنوب القطاع، على حد زعمه.

وأضاف الجيش أن اشتباكات مباشرة وقعت مع عشرات المسلحين خلال عمليات تمشيط الأنفاق في رفح.

وأشار بيان الجيش إلى أنه "أحبط محاولة تسلل 6 مسلحين باتجاه موقع عسكري وتحييدهم بالكامل"، مضيفا أنه "جرى تحييد 3 مسلحين خلال هجوم على فتحة نفق والعثور على 6 جثث أخرى داخله".

وقال نائب قائد اللواء السابع: "انتقلنا من الهجوم إلى مهام دفاعية نشطة في رفح خلال الأشهر الأخيرة".

وشنت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفا آخرين، ودمرت أكثر من 90% من البنية التحتية، ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 53% من القطاع.