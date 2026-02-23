أخبار|فلسطين

سموتريتش: سنحتل قطاع غزة ونقيم فيه استيطانا يهوديا

CORRECTS DAY Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich speaks to journalists during a press conference about new settlement construction in the Israel-occupied West Bank near Maale Adumim, Thursday, Aug. 14, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش (أسوشيتد برس)
Published On 23/2/2026

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستحتل في نهاية المطاف قطاع غزة وستقيم فيه استيطانا يهوديا، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى أكثر من عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأضاف سموتريتش -في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية- أن الاحتلال لم يتخل عن هدف تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلا: "نحن نمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفرصة للقيام بذلك بطريقته. إن لم ينجح بالقضاء على حماس، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أمريكي للقيام بذلك".

وأشار زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إعداد خطط، إذا لم تلتزم حماس بتسليم سلاحها، على حد قوله.

وقال إنه "سيجري قريبا توجيه إنذار لحماس بخصوص تسليم كل السلاح والمقرات والأنفاق، وإذا التزمت بذلك، فهذا جيد. وإن لم تفعل، فسنحصل على الشرعية للتحرك بأنفسنا".

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - OCTOBER 29: Israeli soldiers fix an armored personnel carrier near the border with the Gaza Strip on October 29, 2025 in Southern Israel, Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered "immediate, powerful" strikes on Gaza Tuesday, after his office accused Hamas of violating the terms of the ceasefire agreement for returning remains that Israel says do not belong to any of the 13 unaccounted for hostages. The announcement of strikes followed reports of fighting in Rafah near the "yellow line" demarcating territory under IDF control in Gaza, according to the US-brokered ceasefire agreement that came into affect on October 10. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنود إسرائيليون بعتادهم في رفح جنوب قطاع غزة (غيتي)

مهمة وحصيلة

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال إن قوات اللواء السابع اختتمت مهمة استمرت 3 أشهر في رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أنه جرى تدمير 8.5 كيلومترات من الأنفاق جنوب القطاع، على حد زعمه.

وأضاف الجيش أن اشتباكات مباشرة وقعت مع عشرات المسلحين خلال عمليات تمشيط الأنفاق في رفح.

وأشار بيان الجيش إلى أنه "أحبط محاولة تسلل 6 مسلحين باتجاه موقع عسكري وتحييدهم بالكامل"، مضيفا أنه "جرى تحييد 3 مسلحين خلال هجوم على فتحة نفق والعثور على 6 جثث أخرى داخله".

وقال نائب قائد اللواء السابع: "انتقلنا من الهجوم إلى مهام دفاعية نشطة في رفح خلال الأشهر الأخيرة".

وشنت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفا آخرين، ودمرت أكثر من 90% من البنية التحتية، ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 53% من القطاع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

