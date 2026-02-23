لم يكن مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب "إل منتشو"، في 22 فبراير/شباط 2026 مجرد نهاية لزعيم كارتيل، بل محطة بارزة في سلسلة طويلة من الضربات التي استهدفت كبار أباطرة المخدرات في المكسيك خلال السنوات الأخيرة.

ومع خروج مؤسس كارتيل "جيل خاليسكو الجديد" من المشهد، تعود إلى الأذهان قائمة طويلة من قادة الكارتيلات الذين تهاوت حصونهم واحدا تلو الآخر، في بلد صُدم لسنوات بنفوذهم العابر للحدود وقدرتهم على التخفي.

وفيما يلي أبرز الرؤوس التي سقطت خلال السنوات الأخيرة:

نيميسيو أوسيغيرا (إل منتشو): قُتِل إثر اشتباك مسلّح مع الجيش المكسيكي في بلدة تابالبا بولاية خاليسكو في 22 فبراير/شباط 2026. مقتله ينهي أسطورة الرجل الذي بنى أحد أكثر كارتيلات المخدرات تسلّحا وعنفا في المكسيك.

إسماعيل "إل مايو" زامبادا: اعتُقل في يوليو/تموز 2024 خلال عملية استخباراتية أمريكية، استُدرج فيها شريك "إل تشابو" والمؤسس التاريخي لكارتيل سينالوا إلى طائرة هبطت به في تكساس، منهية نحو نصف قرن من التخفي والمطاردة.

خواكين غوزمان لوبيز: اعتُقل في يوليو/تموز 2024 مع "إل مايو" على متن الطائرة نفسها، وهو نجل "إل تشابو" وأحد العقول المدبرة لتجارة "الفنتانيل" التي تستنزف الأمن الأمريكي، وتشكّل محورا رئيسيا في ملف المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة.

أوفيديو غوزمان "إل راتون": هو أيضا نجل "إل تشابو" وقد اعتُقل في يناير/كانون الثاني 2023 إثر معارك طاحنة في كولياكان، وذلك في ثاني محاولة للقبض عليه بعد اعتقاله الأول "الفاشل" عام 2019، والذي انتهى بإطلاق سراحه تجنبا لمجزرة. سُلّم أوفيديو لاحقا إلى الولايات المتحدة ليواجه مصير والده.

رافائيل كارو كوينتيرو: اعتُقل في يوليو/تموز 2022 بعد سنوات من الاختباء في الجبال، ويُلقّب بـ"عراب" المخدرات المكسيكية، وهو مطلوب منذ الثمانينيات بتهمة خطف وتعذيب وقتل عنصر أمريكي في إدارة مكافحة المخدرات.

خوسيه أنطونيو ييبيز "إل مارّو": اعتُقل في أغسطس/آب 2020 بوصفه زعيم كارتيل "سانتا روزا"، الذي اشتُهر بسرقة الوقود وتأجيج العنف في وسط المكسيك، قبل أن يسقط في قبضة الجيش والقوات الفدرالية.

خواكين "إل تشابو" غوزمان: اعتُقل للمرة الأخيرة في يناير/كانون الثاني 2016 بعد هروبه "السينمائي" عبر نفق سري من سجن شديد الحراسة في يوليو/تموز 2015، ويقضي الآن حكما بالمؤبد صدر في يوليو/تموز 2019 داخل سجن أمريكي عالي الحراسة.

عمر تريفينيو موراليس "زد-42": اعتُقل في مارس/آذار 2015 بضاحية راقية في مدينة مونتيري شمالي البلاد، وهو زعيم سابق لمجموعة "لوس زيتاس" سيئة السمعة.

هيريبيرتو لازكانو: قُتل في اشتباك مع قوات المارينز في أكتوبر/تشرين الأول 2012. مقتل هذا الجندي السابق في القوات الخاصة وأحد مؤسسي "لوس زيتاس" شكّل بداية تفكك أقوى تنظيم عسكري إجرامي عرفته البلاد في ذلك الحين.

إدغار فالديس فياريال "لا باربي": اعتُقل في أغسطس/آب 2010 قرب مكسيكو سيتي، وكان أحد أبرز قادة كارتيل بيلتران ليفا وواحدا من أشهر القتلة المأجورين في حروب الكارتيلات. أثار توقيفه ضجة واسعة بعد سنوات من لعبه دور الذراع الدموية للتنظيم.

إغناسيو "ناشو" كورونيل: قُتل في يوليو/تموز 2010 خلال مداهمة نفذها الجيش على منزل في بلدة ثابوبان قرب غوادالاخارا، وكان يُعَد من كبار قادة كارتيل سينالوا والمسؤول عن جزء كبير من تجارة الكوكايين والميثامفيتامين نحو الولايات المتحدة.

إزيكييل كارديناس غيين (توني تورمينتا): قُتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في اشتباك عنيف مع قوات الأمن بولاية تاماوليباس شمال شرقي المكسيك، وبمقتله فقد كارتيل "الخليج" أحد أكثر قادته شراسة ونفوذا على الحدود مع تكساس.