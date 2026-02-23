أخبار|المكسيك

سقوط القلاع.. كيف تهاوى أباطرة الكارتيلات في المكسيك؟

كومبو زعماء عصابات المخدرات El Mencho - “El Mayo - El Chapo - Miguel Angel Trevino Morales
جيل من قادة عصابات المخدرات في المكسيك انتهى به المطاف خلف القضبان أو تحت التراب (وكالات)
أحمد مريسي
Published On 23/2/2026
آخر تحديث: 22:58 (توقيت مكة)

لم يكن مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب "إل منتشو"، في 22 فبراير/شباط 2026 مجرد نهاية لزعيم كارتيل، بل محطة بارزة في سلسلة طويلة من الضربات التي استهدفت كبار أباطرة المخدرات في المكسيك خلال السنوات الأخيرة.

ومع خروج مؤسس كارتيل "جيل خاليسكو الجديد" من المشهد، تعود إلى الأذهان قائمة طويلة من قادة الكارتيلات الذين تهاوت حصونهم واحدا تلو الآخر، في بلد صُدم لسنوات بنفوذهم العابر للحدود وقدرتهم على التخفي.

وفيما يلي أبرز الرؤوس التي سقطت خلال السنوات الأخيرة:

نيميسيو أوسيغيرا (إل منتشو): قُتِل إثر اشتباك مسلّح مع الجيش المكسيكي في بلدة تابالبا بولاية خاليسكو في 22 فبراير/شباط 2026. مقتله ينهي أسطورة الرجل الذي بنى أحد أكثر كارتيلات المخدرات تسلّحا وعنفا في المكسيك.

MANDATORY KILL / This screen shot from the Mexican Milenio TV shows an image of Nemesio Oeguera Cervantes, aka "El Mencho", leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) criminal organization, in Mexico City on February 22, 2026. The Mexican army announced the death of powerful drug lord Oseguera Cervantes, for whom the United States was offering a £12 million reward, adding in a statement that ‘El Mencho’ was wounded in an operation carried out in the town of Tapalpa, in the western state of Jalisco, and died ‘during his transfer by air to Mexico City’.
"إل منتشو" زعيم تنظيم "كارتيل خاليسكو الجيل الجديد" الإجرامي (الفرنسية)

إسماعيل "إل مايو" زامبادا: اعتُقل في يوليو/تموز 2024 خلال عملية استخباراتية أمريكية، استُدرج فيها شريك "إل تشابو" والمؤسس التاريخي لكارتيل سينالوا إلى طائرة هبطت به في تكساس، منهية نحو نصف قرن من التخفي والمطاردة.

إسماعيل "إل مايو" زامبادا (يسار) الشريك المؤسس لكارتيل سينالوا اعتُقل مع خواكين غوزمان لوبيز نجل "إل تشابو" (الفرنسية)

خواكين غوزمان لوبيز: اعتُقل في يوليو/تموز 2024 مع "إل مايو" على متن الطائرة نفسها، وهو نجل "إل تشابو" وأحد العقول المدبرة لتجارة "الفنتانيل" التي تستنزف الأمن الأمريكي، وتشكّل محورا رئيسيا في ملف المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة.

أوفيديو غوزمان "إل راتون": هو أيضا نجل "إل تشابو" وقد اعتُقل في يناير/كانون الثاني 2023 إثر معارك طاحنة في كولياكان، وذلك في ثاني محاولة للقبض عليه بعد اعتقاله الأول "الفاشل" عام 2019، والذي انتهى بإطلاق سراحه تجنبا لمجزرة. سُلّم أوفيديو لاحقا إلى الولايات المتحدة ليواجه مصير والده.

لحظة اعتقال أوفيديو غوزمان نجل "إل تشابو" في المحاولة الأولى (الفرنسية)

رافائيل كارو كوينتيرو: اعتُقل في يوليو/تموز 2022 بعد سنوات من الاختباء في الجبال، ويُلقّب بـ"عراب" المخدرات المكسيكية، وهو مطلوب منذ الثمانينيات بتهمة خطف وتعذيب وقتل عنصر أمريكي في إدارة مكافحة المخدرات.

تُظهر هذه الرسمة من قاعة المحكمة رافائيل كارو كوينتيرو خلال جلسة استماع في المحكمة الفدرالية ببروكلين بنيويورك (رويترز)

خوسيه أنطونيو ييبيز "إل مارّو": اعتُقل في أغسطس/آب 2020 بوصفه زعيم كارتيل "سانتا روزا"، الذي اشتُهر بسرقة الوقود وتأجيج العنف في وسط المكسيك، قبل أن يسقط في قبضة الجيش والقوات الفدرالية.

خوسيه أنطونيو ييبيز "إل مارّو" زعيم كارتيل سانتا روزا دي ليما بعد اعتقاله على يد قوات الأمن المكسيكية (الأوروبية)

خواكين "إل تشابو" غوزمان: اعتُقل للمرة الأخيرة في يناير/كانون الثاني 2016 بعد هروبه "السينمائي" عبر نفق سري من سجن شديد الحراسة في يوليو/تموز 2015، ويقضي الآن حكما بالمؤبد صدر في يوليو/تموز 2019 داخل سجن أمريكي عالي الحراسة.

Alleged fugitive Mexican drug lord Joaquin 'El Chapo' Guzman is escorted by the authorities to a Mexican Army helicopter in Los Mochis, Sinaloa, Mexico, 08 January 2016, to be transferred to the prison from which he escaped on 11 July 2015. Guzman, allegedly one of the world's most powerful drug lords, made his second escape from a high-security prison in July 2015 using a series of sophisticated tunnels. The suspected head of the Sinaloa cartel was recaptured on 08 January in the town of Los Mochis near the Pacific Coast in his home state of Sinaloa, the Milenio newspaper reported citing Mexican security authorities.
خواكين "إل تشابو" غوزمان وهو يُقتَاد إلى مروحية للجيش المكسيكي في لوس موتشيس (الأوروبية)

عمر تريفينيو موراليس "زد-42": اعتُقل في مارس/آذار 2015 بضاحية راقية في مدينة مونتيري شمالي البلاد، وهو زعيم سابق لمجموعة "لوس زيتاس" سيئة السمعة.

عمر تريفينيو موراليس المعروف بـ"زد-42″ زعيم كارتيل لوس زيتاس (رويترز)

هيريبيرتو لازكانو: قُتل في اشتباك مع قوات المارينز في أكتوبر/تشرين الأول 2012. مقتل هذا الجندي السابق في القوات الخاصة وأحد مؤسسي "لوس زيتاس" شكّل بداية تفكك أقوى تنظيم عسكري إجرامي عرفته البلاد في ذلك الحين.

إدغار فالديس فياريال "لا باربي": اعتُقل في أغسطس/آب 2010 قرب مكسيكو سيتي، وكان أحد أبرز قادة كارتيل بيلتران ليفا وواحدا من أشهر القتلة المأجورين في حروب الكارتيلات. أثار توقيفه ضجة واسعة بعد سنوات من لعبه دور الذراع الدموية للتنظيم.

مهرب المخدرات البارز إدغار "لا باربي" فالديس وهو يُقتاد من قِبل الشرطة الفدرالية في مكسيكو سيتي (رويترز)

إغناسيو "ناشو" كورونيل: قُتل في يوليو/تموز 2010 خلال مداهمة نفذها الجيش على منزل في بلدة ثابوبان قرب غوادالاخارا، وكان يُعَد من كبار قادة كارتيل سينالوا والمسؤول عن جزء كبير من تجارة الكوكايين والميثامفيتامين نحو الولايات المتحدة.

إغناسيو "ناشو" كورونيل أحد كبار مهرّبي المخدرات في المكسيك.. قُتل في عملية للجيش عام 2010 (رويترز)

إزيكييل كارديناس غيين (توني تورمينتا): قُتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في اشتباك عنيف مع قوات الأمن بولاية تاماوليباس شمال شرقي المكسيك، وبمقتله فقد كارتيل "الخليج" أحد أكثر قادته شراسة ونفوذا على الحدود مع تكساس.

المصدر: الجزيرة

