رئيس الأركان السوري يبحث مع قسد خطوات دمج قواتها في الجيش

أكدت وزارة الدفاع السورية الأحد أن رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان استقبل وفدا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمناقشة خطوات دمج تشكيلاتها العسكرية مع عدة ألوية في فرق الجيش السوري.

وذكرت وزارة الدفاع -في بيان- أن الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالانتشار العسكري والخطوات الإدارية.

وأعلنت الحكومة السورية -في 29 يناير/كانون الثاني الماضي- الاتفاق مع قوات قسد على وقف لإطلاق النار ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والوحدات الإدارية من الجانبين.

كما نص الاتفاق على دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلُّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروق قسد المتكررة لاتفاق مارس/آذار 2025.

وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية السبت تكليف العميد زياد العايش مبعوثا رئاسيا لتنفيذ الاتفاق مع قسد.

وتنفيذا للاتفاق، تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار القامشلي في شرقي سوريا السبت.

ويعد مطار القامشلي -الواقع في محافظة الحسكة- المطار الوحيد في شمال شرقي سوريا، وشكل لسنوات شريانا حيويا لسكان المنطقة، حيث كانت هناك رحلات منتظمة بين مطار دمشق والقامشلي.