صور فضائية تكشف "جيرالد فورد" قرب جزيرة كريت

أظهرت صور أقمار صناعية مرور حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" شمال جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط صباح اليوم الاثنين 23 فبراير/شباط 2026.

وبحلول الساعة 12:40 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة رُصدت الحاملة على مسافة تقارب 8 أميال بحرية من الساحل الشمالي للجزيرة، بينما كانت تبحر باتجاه الجنوب الشرقي، في مسار يضعها عند عقدة جغرافية حساسة بين شرق المتوسط وقناة السويس.

ظهور الحاملة في هذا الموقع لا يمكن قراءته باعتباره مجرد مرور روتيني، فالبحر المتوسط وخصوصا محيط كريت يشكّل مساحة انتظار إستراتيجية تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحرك في أكثر من اتجاه خلال وقت قصير.

من هناك، يمكن للحاملة أن تتجه نحو شرق المتوسط، أو تعبر إلى البحر الأحمر، أو تواصل طريقها نحو الخليج. هذا التموضع لا يعلن حربا، لكنه لا يستبعدها أيضا، إذ يضع الخيارات على الطاولة دون أن يختار أيا منها بعد.

حتى اللحظة، لا توجد مؤشرات رسمية على مهمة قتالية، ولا إعلان عن إعادة انتشار طارئة في الخليج، كما لم يُكشف عن حشد كامل لمجموعة ضاربة في مسرح عمليات محدد.

غير أن غياب الإعلان لا يعني غياب الرسالة، ففي منطق الردع البحري يكفي أحيانا أن تكون المنصة في المكان الصحيح حتى تُفهم الإشارة.

ويتزامن هذا التموضع مع مشهد أوسع من الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، شمل تحركات جوية مكثفة، ونشاطا ملحوظا لطائرات التزود بالوقود، وتصريحات سياسية ذات نبرة تصعيدية. وفي هذا السياق، تبدو الحاملة جزءا من لوحة ردع متعددة الطبقات، حيث يُستخدم البحر والجو والخطاب السياسي في آن واحد لرسم حدود الاشتباك المحتمل.