قرارها سخيف وغبي.. ترمب يجدد هجومه على المحكمة العليا ويهدد برسوم جديدة

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا، متعهدا باللجوء إلى صلاحيات أخرى لفرض رسوم جمركية جديدة.

وكتب ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن قرار المحكمة الصادر الجمعة كان "سخيفا وغبيا وأثار انقساما حادا على المستوى الدولي"، معتبرا أن الحكم لا يقيّد تحركاته التجارية بل يفتح أمامه بدائل قانونية أخرى.

وكانت المحكمة العليا قضت الأسبوع الماضي بأن ترمب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، ما أدى إلى إبطال جزء واسع من تلك الإجراءات.

وقال الرئيس الأمريكي في منشوره "وافقت المحكمة أيضا على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وهي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعا، مع ضمان قانوني، بطريقة أقوى وأقسى من الرسوم الجمركية السابقة"، من دون أن يوضح الآليات القانونية التي يعتزم استخدامها.

وأضاف "يمكنني أن أستخدم التراخيص لأقوم بأمور فظيعة بالكامل بحق الدول الأجنبية، لا سيما تلك التي تنهبنا منذ عقود".

وكان ترمب أعلن السبت رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات الأمريكية من 10% إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وذلك غداة صدور الحكم القضائي.

وينطبق الرسم الجديد على الدول أو التكتلات التي وقّعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والتي قبلت سقفا لا يتجاوز 15% كضريبة إضافية.