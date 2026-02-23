أخبار|فرنسا

القضاء الفرنسي يبحث دمج عقوبتين بحق الرئيس الأسبق ساركوزي

(FILES) Former French president Nicolas Sarkozy leaves after the verdict in his trial for illegal campaign financing from Libya for his successful 2007 presidential bid, at the Tribunal de Paris courthouse in Paris, on September 25, 2025.
من المقرر أن يمثُل ساركوزي مجددا أمام القضاء اعتبارا من 16 مارس/آذار المقبل (الفرنسية)
ستبدأ المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الاثنين، النظر في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي دمج عقوبتين صدرتا بحقه في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية.

ويواجه ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، منذ مغادرته منصبه سلسلة متواصلة من القضايا، انتهت بإدانتين نهائيتين خلال العامين الماضيين.

وقال محاميه فينسنت ديسري لوكالة الصحافة الفرنسية: "طلب دمج العقوبات إجراء روتيني للغاية في مثل هذه الحالة".

وخلال جلسة مغلقة، سيطلب ساركوزي اعتبار عقوبة الأشهر الستة في قضية "بيغماليون" (Bygmalion) -التي تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012- منفذة، استنادا إلى الفترة التي أمضاها مرتديا السوار الإلكتروني في إطار قضية "بيسموث" (Bismuth)، التي أدين فيها بمحاولة الحصول على مزايا من قاض.

وكان ساركوزي قد استنفد في ديسمبر/كانون الأول 2024 جميع سبل الطعن في قضية "بيسموث" ونفذ العقوبة عبر سوار إلكتروني في الكاحل أزيل في مايو/أيار من العام الماضي بعد عدة أشهر، وهو إجراء سُمح به نظرا لبلوغه السبعين من العمر آنذاك.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 21: Lawyer for former French President Nicolas Sarkozy, Christophe Ingrain (C), addresses the media outside La Sante Prison as his client begins a five year prison sentence for criminal conspiracy on October 21, 2025 in Paris, France. The former French president (2007 and 2012) will serve five years for criminal conspiracy over a scheme to obtain election campaign funds from the regime of the late Libyan dictator Colonel Gaddafi. Sarkozy is the first former head of an EU country to serve time in prison, and the first French postwar leader to be jailed. (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
كريستوف إنغران محامي ساركوزي خلال حديثه إلى وسائل الإعلام خارج سجن لا سانتي في باريس أكتوبر الماضي (غيتي)

دمج وشروط

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثبّتت إدانته الثانية في قضية "بيغماليون"، بعدما أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكما بسجنه 6 أشهر مع وضعه تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

ولا يُقبل طلب دمج العقوبات إلا إذا استوفيت الشروط القانونية، ومن بينها أن تكون العقوبات من الطبيعة نفسها، وأن تكون جميع طرق الطعن قد استُنفدت، على أن يبقى القرار قابلا للاستئناف.

ومن المقرر أن يمثل ساركوزي مجددا أمام القضاء اعتبارا من 16 مارس/آذار المقبل، في إطار استئناف قضية أخرى تتعلق باتهامات بتلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية السابقة.

وكان قد أمضى 20 يوما في السجن أواخر العام الماضي، ليصبح أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي فترة خلف القضبان، قبل الإفراج عنه مؤقتا تحت المراقبة القضائية بانتظار الاستئناف.

وأثار احتجاز ساركوزي جدلا واسعا في فرنسا، إذ وصفه مراقبون بأنه خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بالمقابل أكد محاموه في وقت سابق أن الاحتجاز "سبب له معاناة كبيرة رغم قوته وصلابته".

المصدر: الصحافة الفرنسية

