الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للمشاركة في جهود السلام بغزة

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن الاتحاد يرغب في المشاركة في عملية السلام بقطاع غزة، الساعي إلى التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين.

وأضافت، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح" و"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية" يمكن أن تضطلعا بدور مهم في هذا السياق.

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى موافقة إسرائيل بشأن تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار من دول عدة كحزمة إنقاذ لغزة وذلك خلال أول انعقاد لمجلس السلام الذي اقترحه وشكّله.

وأضاف ترمب، في كلمة خلال الاجتماع الأول للمجلس بواشنطن، أن الدول التي تعهدت بالتمويل هي: كازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان والإمارات والمغرب والبحرين، وقطر والسعودية والكويت.

وتعهد ترمب بأن تساهم واشنطن بـ10 مليارات دولار للمجلس الذي يرأسه هو نفسه، دون أن يحدد أوجه إنفاق الأموال.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب تأسيس "مجلس السلام"، ورغم أن المجلس ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية بغزة، لا يذكر ميثاقه القطاع الفلسطيني.

والمجلس هو أحد 4 هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، بحسب خطة ترمب.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يربو على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، ودمار طال 90% من البنية التحتية، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.