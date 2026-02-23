الأرض المحروقة.. صور فضائية تكشف ما تفعله إسرائيل شرق خان يونس

كشفت صور أقمار صناعية عن استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات تجريف وهدم واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين في منطقة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبمقارنة الصور الفضائية التي حصلت عليها "وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة"، الملتقطة بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025 و20 فبراير/شباط الجاري، يتبين أن تدمير الأحياء السكنية التي أُجبر سكانها على النزوح لم يتوقف، إذ تتركز آثار الدمار بشكل ملحوظ في محيط دوار بني سهيلا -أحد أبرز المواقع الحيوية في المدينة- لتمتد إلى المربعات السكنية الواقعة شرق شارع صلاح الدين التي تعرضت لقصف مكثف.

وبالتوازي مع ذلك، وثقت الصور شروع القوات الإسرائيلية في شق طرق لوجستية لربط المناطق ببعضها بعضا، إلى جانب إنشاء نقطة عسكرية تتمركز فيها الآليات بمحيط شارع خالد بن الوليد، قرب متنزه بلدية بني سهيلا.

ووفق الأمم المتحدة، فقد سجلت محافظة خان يونس أكبر مساحة متضررة من إجمالي الأراضي الزراعية فيها، حيث تجاوزت 3500 هكتار، وتعد منطقة بني سهيلا من المناطق الشرقية في خان يونس التي تحتضن مشاريع زراعية واسعة.

ميدانيا، تتوالى التقارير عن غارات جوية شبه يومية يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، وعلى مدار الأشهر الماضية، سُجل استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين برصاص قوات إسرائيلية متمركزة خلف منطقة "الخط الأصفر" قرب دوار بني سهيلا.

وفي أحدث هذه الانتهاكات، ومع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك، فُجعت عائلة النجار باستشهاد نجلها الفتى مهند النجار (14 عاما) بنيران إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن خروقات الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 573 فلسطينيا وإصابة 1553 آخرين، حسب أحدث بياناته الصادرة في العاشر من فبراير/شباط الجاري.