ارتكبتها جماعة "تدفيع الثمن".. جريمة إحراق مدخل مسجد غرب نابلس

تتكرر الاعتداءات على دور العبادة في الضفة الغربية، في مشهد يعكس تصاعد التوتر الميداني واتساع الهجمات الاستيطانية. فقد أضرم مستوطنون النار، فجر اليوم الاثنين، في مدخل مسجد بين قريتي صرة وتل جنوب غرب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه، من بينها "انتقام" و"تدفيع الثمن".

وألحق الحريق أضرارا بالبوابة والواجهة الخارجية، في حين تمكن أهالي القرية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى داخل المسجد.

وقال مراسل الجزيرة ليث جعار، من داخل المسجد، إن مستوطنين اقتحموا المسجد خلال ساعات الليل وكتبوا شعارات عنصرية وعبارات مسيئة، بينها شعارات مرتبطة بجماعات "تدفيع الثمن" وعبارات انتقامية، قبل أن يكسروا الباب ويسكبوا مواد مشتعلة أدت إلى احتراق أجزاء من المكان.

وأضاف المراسل أن كاميرات المراقبة وثقت وصول مستوطنين اثنين يعتقد أنهما من جماعات "تدفيع الثمن"، إذ اقتحما الموقع ليلا قادمين من مستوطنة "حفاد جلعاد" غرب نابلس، ونفذا عملية الحرق قبل الانسحاب.

وفي تفاصيل الاعتداء، أشار إلى أن المستوطنين حاولوا الدخول إلى عمق المسجد لاستكمال عملية الإحراق، بيد أن النيران خمدت في الساعات الأولى من الفجر، في حين وصل الفلسطينيون إلى المكان لاحقا ليكتشفوا آثار الاعتداء.

وأوضح مراسل الجزيرة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصاعد الهجمات الاستيطانية على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب عمليات عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي تتضمن اقتحامات واعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين، بينها اعتقالات في بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الأوقاف أن أكثر من 45 مسجدا تعرضت لاعتداءات في الضفة الغربية منذ العام الماضي، معتبرة أن هذه الهجمات ترتبط بعمليات انتقامية تنفذها جماعات استيطانية مثل "تدفيع الثمن" و"فتية التلال".

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوز 23 ألف فلسطيني، في ظل تصاعد واضح في وتيرة العمليات العسكرية والهجمات الاستيطانية.