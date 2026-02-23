"إن الله يبتليكم لأنه يحبكم".. طفلة مغربية تهز القلوب برسالة إلى غزة

خطفت طفلة مغربية الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال وقفة تضامنية بمدينة طنجة شمالي المغرب، بعدما وجّهت رسالة إيمانية مؤثرة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الطفلة خلال مظاهرة منددة بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي "هذا النضال الذي نعبّر به عن تضامننا مع إخواننا في غزة"، مشيرة إلى أنها تود توجيه ثلاث رسائل.

وأضافت "أولا، أقول لإخواننا في غزة، وخصوصا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي: إن الله يبتليكم لأنه يحبكم"، مستشهدة بقول النبي ﷺ "إنَّ اللهَ إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَن رضيَ فله الرضا، ومَن سخطَ فعليه السخط".

وتابعت الطفلة المغربية "واعلموا يا أهل غزة أن عِظم الجزاء مع عِظم البلاء".

وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد ناشطون بكلمات الطفلة، موضحين أنها عبَّرت بعفوية صادقة عن مشاعر التضامن مع الفلسطينيين.

وأشار آخرون إلى أن كلمات بسيطة خرجت من قلب صغير لامست مشاعر الآلاف، وأعادت تأكيد حضور القضية الفلسطينية في وجدان الشارع المغربي.

وكتب أحد الناشطين "القضية الفلسطينية العادلة قضية كل المسلمين، وكلنا كبرنا مثل هذه الطفلة على حب فلسطين ونصرة الحق".

ورأى آخرون أن كلمات الطفلة الدافئة التي خرجت من القلب تجسّد شعور كل شريف في هذا العالم، وسط ما وصفوه بالظلم الواقع على الفلسطينيين.

وقال عدد من المعلقين إن حضور الأطفال في مثل هذه الفعاليات يعكس عمق تجذر القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي للأجيال الجديدة، مؤكدين أن رسائل التضامن لم تعد تقتصر على الشعارات، بل تحولت إلى مواقف وجدانية تعبّر عن ارتباط إنساني وأخلاقي يتجاوز الحدود.

وفي ختام التفاعل، تداول ناشطون مقتطفات من كلمة الطفلة مرفقة بوسوم داعمة لغزة والأسرى، مؤكدين أن صوتها الصغير اختصر مشاعر الملايين.

ورأى مغرّدون أن رسالتها الإيمانية أعادت التذكير ببُعد إنساني وروحي للقضية الفلسطينية، وأن كلماتها ستظل شاهدة على حضور فلسطين في ضمير كل الأجيال.