إعادة انتخاب كيم أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أعيد انتخاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الحاكم، وفق ما به أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ اليوم الاثنين.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن القرار اتُّخذ أمس الأحد "بما يتوافق مع الإرادة الراسخة، ورغبة كل المندوبين بالإجماع" خلال المؤتمر التاسع للحزب.

وكان كيم قد افتتح -الخميس الماضي- أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال، وهو الحدث السياسي الأبرز في البلاد، والذي يُعقد كل خمس سنوات لتحديد السياسات الوطنية العليا.

وفي خطابه الافتتاحي، وصف كيم المؤتمر بأنه "منعطف تاريخي" لتحقيق القضية الاشتراكية، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت "أسوأ صعوباتها" منذ الاجتماع الأخير.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن الحزب يواجه اليوم "مهمات تاريخية جسيمة وطارئة"، تتركز على تعزيز البناء الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للشعب، وإحداث تحول شامل في المجالات الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن.

ويُعقد المؤتمر على مدار عدة أيام، موفرا لمحة نادرة عن كيفية سير الأمور في دولة تحاط فيها أدق تفاصيل الحياة اليومية بالسرية التامة.