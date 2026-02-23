إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وحملة اعتقالات وهدم بالضفة

أصيب فلسطيني -مساء الأحد- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل ستة آخرون خلال عمليات اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إلى المستشفى "شابا أصيب برصاص مطاطي في الرأس خلال اقتحام منطقة سطح مرحبا" بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الأمعري وحي سطح مرحبا في البيرة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وانتشرت في عدة أحياء، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون ورود تقارير عن إصابات، وفق وسائل إعلام محلية.

هدم مستمر

وفي سياق متصل، قررت محكمة إسرائيلية هدم منزل فلسطيني مكون من طابقين في بلدة الخضر غرب بيت لحم بذريعة عدم الترخيص، حيث تم إبلاغ أصحاب المنزل بإخلائه تمهيدا لتنفيذ القرار.

والأسبوع الماضي، هدم الجيش الإسرائيلي بناية سكنية مأهولة واعتقل 14 فلسطينيا في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس ستة فلسطينيين من قرية بردلة في الأغوار الشمالية، بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين أثناء وجودهم في حظائر أغنامهم، وفق ما أفادت به منظمة "البيدر" الحقوقية.

وفي شمال الضفة، أجبرت القوات الإسرائيلية أصحاب المحلات التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس على إغلاق أبوابها دون إبداء الأسباب.

إلى ذلك، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا 468 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شملت العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات.

وتتواصل هذه الاعتداءات في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، مما أسفر -في مناطق الضفة وحدها- عن استشهاد أكثر من 1117 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.