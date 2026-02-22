أخبار|تحقق|الولايات المتحدة الأميركية

55 رحلة جديدة.. واشنطن تواصل حشدها الجوي تجاه طهران

طائرة شحن عسكري أميركية من طراز سي-17 غلوب ماستر 3 (AP)
طائرة شحن عسكري أمريكية من طراز سي-17 غلوب ماستر 3 (أسوشيتد برس)
Published On 22/2/2026

حفظ

كشفت بيانات ملاحية حديثة أن التحركات الجوية العسكرية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية لا تعكس مجرد نشاط مكثف عابر، بل ترسم بنية تدفق مرحلية تتوزع على 3 طبقات جغرافية: الولايات المتحدة، وأوروبا، ثم الشرق الأوسط.

وبحسب تحليل بيانات موقع فلايت رادار 24، سُجلت في 48 ساعة نحو 55 رحلة لطائرات عسكرية أمريكية، توزعت بين مسارين رئيسيين 44 رحلة من الولايات المتحدة باتجاه أوروبا وبريطانيا، و9 رحلات من أوروبا نحو الشرق الأوسط، إضافة إلى رحلتين لم تتضح وِجهتهما النهائية.

رحلات النقل الجوي العسكري تعبر الأطلسي إلى أوروبا (فلايت رادار)
رحلات النقل الجوي العسكري تعبر الأطلسي إلى أوروبا (فلايت رادار)

غير أن قراءة الأرقام وحدها لا تكشف الصورة الكاملة، إذ يبرز في توزيع نوع الطائرات ومساراتها ما يشير إلى نمط تدفق متعدد الطبقات، يعتمد على عقد وسيطة لإعادة التموضع.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

  • الطبقة الأولى.. عبور الأطلسي وبناء القاعدة الخلفية

شكّلت طائرات التزود بالوقود جوا الكتلة الأكبر من الرحلات المتجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا، بواقع 24 رحلة.

كما رُصدت 13 رحلة شحن ثقيل باستخدام طائرات من طراز "بوينغ سي 17 غلوب ماستر3" و "لوكهيد سي 5م سوبر غالاكسي".

بيانات ملاحية تكشف حجم الرحلات بين واشنطن ولندن(فلايت رادار)
بيانات ملاحية تكشف حجم الرحلات بين واشنطن ولندن(فلايت رادار)

هذا التوزيع يعكس تركيزا على نقل قدرات دعم لوجستي ورفع الجاهزية التشغيلية، أكثر من كونه نقلا مباشرا لقوات قتالية إلى مسرح واحد محدد.

  • الطبقة الثانية.. العقدة الأوروبية وإعادة التوزيع

لا تشير البيانات إلى انتقال مباشر مكثف من الولايات المتحدة إلى الخليج، بل تُظهر تمركزا مرحليا في قواعد أوروبية، قبل إعادة توزيع جزء من هذه القدرات.

وفي هذا السياق، رُصد تحرك 7 طائرات تزود بالوقود من قاعدة ميلدنهال الجوية الملكية في سوفولك ببريطانيا نحو مطار خانيا الدولي في جزيرة كريت.

بيانات ملاحية تكشف حجم الرحلات بين واشنطن ولندن(فلايت رادار)
بيانات ملاحية تكشف عملية التوزيع باتجاه جزيرة كريت (فلايت رادار)

ووفقا للبيانات، عادت 4 طائرات بعد ساعات، فيما بقيت ثلاث في القاعدة اليونانية.

إعلان

ويعكس هذا المسار استخدام نقطة ارتكاز أمامية في شرق المتوسط، تسمح بإعادة توزيع مرنة دون تمركز طويل الأمد.

  • الطبقة الثالثة.. الامتداد نحو الشرق الأوسط

من أوروبا، سُجلت 9 رحلات شحن عسكري باتجاه الشرق الأوسط، توزعت بين الكويت والسعودية والبحرين والأردن، مع رحلتين بوجهة غير معلنة.

كما شملت التحركات 7 رحلات لطائرات مخصصة للمراقبة والإنذار المبكر، بينها 6 رحلات لطائرة بوينغ إي-3 سنتري للإنذار المبكر والتحكم الجوي، وطائرة بومباردييه إي-11 إيه للاتصالات وإدارة ساحة العمليات، مما يشير إلى إدماج عنصر القيادة والسيطرة ضمن بنية التدفق.

امتداد الحشد الجوي نحو الشرق الأوسط (فلايت رادار)
امتداد الحشد الجوي نحو الشرق الأوسط (فلايت رادار)

  • نموذج انتشار هرمي

عند تجميع هذه الطبقات، يتضح نمط انتشار هرمي يقدم دعما إستراتيجيا ينطلق من الداخل الأميركي ثم عقدة أوروبية لإعادة التوزيع والمرونة ثم نقاط متقدمة في الخليج وشرق المتوسط.

هذا النموذج يوفر قدرة على رفع الجاهزية تدريجيا، مع الاحتفاظ بخيار التوسع أو الانكماش وفق الحاجة، دون الاعتماد على حشد مباشر واسع في موقع واحد.

  • قراءة في الكثافة

رغم أن 55 رحلة خلال 48 ساعة تمثل كثافة أعلى من بعض الفترات السابقة، فإن توزيعها المرحلي ونوعية الطائرات المشاركة يشيران إلى عملية إعادة تموضع منظمة، أكثر من كونها موجة اندفاع أحادية الاتجاه.

فالبيانات لا تظهر انتقالا فوريا لقوات كبيرة إلى قاعدة بعينها، بل ترسم مسارا متعدد العقد يعزز المرونة العملياتية ويتيح التحرك السريع عبر مسارح مختلفة.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان