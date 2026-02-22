استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إصابة شابين بهجوم للمستوطنين.

وأصيب الفتى محمد وهبي عبد العزيز حنني (17 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، كما أصيب فتى آخر في قدمه، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي رام الله، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على منطقة المغير شمال شرق المدينة.

وكانت مراسلة الجزيرة أكدت أن مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع أبو ناجح البدوي في المغير برام الله تزامنا مع اقتحام جيش الاحتلال.

اعتقالات متواصلة

والسبت كذلك، اقتحم الجيش الإسرائيلي تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر جنوب مدينة أريحا، واعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل، وفق وفا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا آخرا (15 عاما) من بلدة الزاوية غرب سلفيت شمال الضفة.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وفتشت منزلين ولاحقت شبانا دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وقالت أيضا إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وتتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، بهدف فرض وقائع على الأرض.