واشنطن: 17 مليار دولار لغزة تتضمن تمويل مشاريع إسكان

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه ستكون هناك مشاريع إسكان ونقل جماعي باستخدام الأموال التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب لغزة، في وقت دعا عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت لإجلاء مليوني غزّي من القطاع.

وعقد الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، في واشنطن وسط أجواء غلبت عليها الصبغة السياسية والدعاية الانتخابية.

وأعلن ترمب أنه سيقدم 10 مليارات دولارات لغزة عبر مجلس السلام، مؤكدا أن 9 دول وعدت بتقديم 7 مليارات دولارات لدعم القطاع الفلسطيني، في حين أبدت 5 دول استعدادها لنشر قوات ضمن قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ووصف ويتكوف -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية- مساء السبت، الاجتماع الأول لمجلس غزة بأنه "ملهم" موضحا أنه "تم التعهد بتقديم 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة" مضيفا أنه "باستخدام تلك الأموال أيضا سنتمكن من إزالة الأنقاض وتجهيز غزة لنهضة"، وقال إنها "البداية وقد تصبح 34 مليارا".

دعوة لتهجير الفلسطينيين

في هذه الأثناء، دعا عضو الكنيست المتطرف سوكوت لمواصلة الحرب ضد حركة حماس، مضيفا في تعليق له -على منصة إكس– "إذا لم نواصل قتال حماس فسوف تصل إلى حدود القطاع، فالأنفاق لا تزال موجودة".

وقال سوكوت "ليس أمامنا خيار سوى إجلاء مليونَيْ غزيٍّ من قطاع غزة، لن أُرحّل أحدا. هذا يُخالف القانون الدولي. سأشجع الهجرة".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.