من هو "إل مينتشو" الذي رصدت أمريكا 15 مليون دولار لاعتقاله؟

قُتل نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس -المعروف بلقب "إل مينتشو" وهو أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في العالم- خلال عملية عسكرية نفذتها القوات المكسيكية في ولاية خاليسكو غربي البلاد، وفق ما أكدته وزارة الدفاع المكسيكية مساء الأحد.

ويُعد إل مينتشو -زعيم عصابة خاليسكو الجديدة (CJNG)- أكثر قادة المخدرات نفوذا في المكسيك خلال العقد الأخير، وقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية إن العملية العسكرية نُفذت في بلدة تابلابا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من العصابة وإصابة ثلاثة من عناصر الجيش.

وأضافت أن إل مينتشو أصيب خلال العملية وتوفي أثناء نقله جواً إلى العاصمة مكسيكو سيتي.

ويمثل مقتل زعيم CJNG ضربة كبرى لعالم الجريمة المنظمة، إذ تُعد العصابة واحدة من أكثر التنظيمات الإجرامية قوة وشراسة في المكسيك، مع انتشارها في ولايات عدة ونفوذها الواسع في تهريب الكوكايين والميثامفيتامين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت إليه عام 2022 اتهامات بقيادة شبكة تصنيع وتهريب الفنتانيل عبر الحدود الجنوبية.

وقالت السفارة المكسيكية في واشنطن إن الولايات المتحدة قدّمت معلومات استخبارية ساهمت في العملية التي استهدفت إل مينتشو.

في المقابل، وصف كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي مقتل زعيم CJNG بأنه "تطور كبير لصالح المكسيك والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية"، لكنه عبّر عن "قلق عميق" من مشاهد العنف التي أعقبت العملية.

من هو إل مينتشو؟

الاسم الحقيقي: نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس

نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس العمر: 59 عاماً.

59 عاماً. الخلفية: عمل سابقاً كشرطي قبل التحول إلى عالم الجريمة.

عمل سابقاً كشرطي قبل التحول إلى عالم الجريمة. المنصب: زعيم عصابة خاليسكو الجديدة (CJNG).

زعيم عصابة خاليسكو الجديدة (CJNG). النفوذ: قاد واحدة من أكثر العصابات توسعاً وتسليحاً في المكسيك.

قاد واحدة من أكثر العصابات توسعاً وتسليحاً في المكسيك. التهم الأميركية: تهريب كميات ضخمة من الميثامفيتامين والفنتانيل؛ إدارة شبكة تهريب نشطة في أكثر من ولاية مكسيكية.

تهريب كميات ضخمة من الميثامفيتامين والفنتانيل؛ إدارة شبكة تهريب نشطة في أكثر من ولاية مكسيكية. المكافأة الأمريكية لمن يساعد في القبض عليه: 15 مليون دولار.