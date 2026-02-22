الخدمة السرّية تقتل رجلا "حاول اقتحام منتجع ترمب"

قتل أفراد من جهاز الخدمة السرّية الأمريكي، اليوم الأحد، رجلا قالت إنه مسلح حاول التسلل إلى منطقة منتجع الرئيس دونالد ترمب في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه على الرغم من أن ترمب غالبا ما يقضي عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه، فإنه كان في البيت الأبيض هو وزوجته ميلانيا أثناء وقوع الحادث.

وقال عمدة مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، إن "اثنين من أفراد الخدمة السرّية ونائبا من مكتب العمدة واجهوا الرجل بعدما رفض إنزال سلاحه".

وفي السياق، ذكر المتحدث باسم الخدمة السرّية أنتوني غوغليلمي، أن المشتبه فيه -وهو في أوائل العشرينيات من عمره ومن ولاية كارولاينا الشمالية- أبلغت عائلته عن اختفائه قبل بضعة أيام.

وأوضح أن المحققين يعتقدون أن الرجل غادر كارولاينا الشمالية وتوجه جنوبا، وحصل على بندقية في طريقه، مشيرا إلى العثور على صندوق البندقية في سيارته.

وأضاف غوغليلمي أن الرجل قاد سيارته عبر البوابة الشمالية لمارالاغو في حين كانت سيارة أخرى تخرج.

ويعمل محققون على إعداد ملف نفسي للمشتبه فيه، وما زال الدافع قيد التحقيق.

وطلب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من السكان الذين يعيشون بالقرب من مارالاغو التحقق من أي كاميرات أمنية لديهم بحثا عن لقطات قد تساعد المحققين.

ويبعد حادث التسلل في منزل ترمب بفلوريدا أميالا قليلة عن نادي الغولف الخاص به في وست بالم بيتش، حيث حاول رجل اغتياله أثناء لعبه الغولف خلال انتخابات 2024.

كما نجا ترمب من محاولة اغتيال خلال تجمُّع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024، حين أطلق مسلح ثماني رصاصات قبل أن يقتله قناص من الخدمة السرّية.