مقتل زعيم أكبر عصابة مخدرات في المكسيك

أعلنت الحكومة المكسيكية مقتل "إل مينتشو" زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد الأحد عقب عملية عسكرية، وسارعت الإدارة الأمريكية إلى الإشادة بمقتل الرجل الذي سبق أن رصدت 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، لكنها أبدت قلقها للعنف الذي أعقب مقتله.

ونفذت قوات الأمن -من عدة فروع في الجيش المكسيكي- العملية في بلدة تابالبا بولاية خاليسكو غربي البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية بتبادل إطلاق النار بين عناصر "كارتل خاليسكو للجيل الجديد" والقوات الحكومية، مما أسفر عن مقتل 4 أفراد من العصابة في موقع الحادث.

ووفقا لوزارة الدفاع المكسيكية، أُصيب إل مينتشو وشخصان آخران بجروح خطيرة، وتوفوا أثناء نقلهم جواً إلى مكسيكو سيتي. كما أُصيب 3 عسكريين مكسيكيين في العملية، ونُقلوا إلى مستشفى في مكسيكو سيتي لتلقي العلاج.

وأفاد مسؤول فدرالي في المكسيك بأن جيش بلاده قتل زعيم "كارتل خاليسكو للجيل الجديد القوي" نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس -الملقب بـ"إل مينتشو"- في عملية عسكرية اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول قوله إن العملية وقعت خلال عملية عسكرية في ولاية خاليسكوغربي البلاد، بعد ساعات من إقامة حواجز في الطرق استخدمت فيها سيارات مشتعلة في خاليسكو وولايات أخرى.

وبالقرب من خاليسكو أُغلقت الطرق بسيارات وشاحنات وحافلات مشتعلة في ولايات، وميتشواكان وأغواسكالينتس وتاماوليباس وغواناخواتو. كما أُضرمت النيران في صيدليات ومتاجر صغيرة.

وأفاد حاكم خاليسكو بابلو ليموس نافارو بأن عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية منظمة أضرموا النار في حافلات، وقطعوا الطرق في المنطقة، واشتبكوا مع السلطات.

وتعد حواجز السيارات المشتعلة واحدة من التكتيكات شائعة الاستخدام لدى عصابات المخدرات لعرقلة العمليات العسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو -متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي- أعمدة دخان كثيفة تتصاعد فوق مدينة بويرتو فالارتا، إحدى المدن الرئيسية في ولاية خاليسكو، وهروبًا كبيرا عبر مطار عاصمة الولاية.

ترحيب أمريكي

وفي واشنطن اعتبر نائب وزير الخارجية الأمريكي مقتل إل مينتشو "تطورا كبيرا لصالح المكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية"، لكنه أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية إزاء مشاهد العنف في المكسيك بعد مقتل إل مينتشو المعروف أيضًا باسم "سيد الديوك".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رصدت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إل مينتشو (59 عاما)، حيث صنّفت الحكومة الأمريكية كارتل المخدرات العنيف للغاية التابع لإل مينتشو منظمةً إرهابية أجنبية.

تحذيرات

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً للمسافرين تحث فيه المواطنين الأمريكيين على البقاء في منازلهم في ولايات خاليسكو وتاماوليباس وميتشواكان المكسيكية، وذلك بسبب "عمليات أمنية جارية وما يرتبط بها من إغلاق للطرق ونشاط إجرامي.

كما أعلنت شركة طيران كندا -بعد ظهر الأحد- تعليق رحلاتها إلى بويرتو فالارتا "بسبب الوضع الأمني الراهن"، ونصحت المسافرين بعدم التوجه إلى المطار.

نشاط وامتداد

ويعد "كارتل خاليسكو للجيل الجديد" المعروفة اختصارا بـ"سي جا أن جي" واحدا من أقوى وأسرع المنظمات الإجرامية نموًا في المكسيك، وقد تأسس عام 2009. وفي فبراير/شباط الماضي، صنّفت إدارة ترمب الكارتل منظمة إرهابية أجنبية.

وقد كان من أكثر الكارتلات عدوانية في هجماته على الجيش، بما في ذلك استخدام المروحيات، كما كان رائدًا في إطلاق المتفجرات من الطائرات المسيّرة وزرع الألغام.

وفي عام 2020، نفّذ الكارتل محاولة اغتيال مروّعة باستخدام القنابل اليدوية والبنادق عالية القوة في قلب مدينة مكسيكو، استهدفت رئيس شرطة العاصمة آنذاك الذي يشغل الآن منصب رئيس الأمن الفدرالي.

وتعتبر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية هذه العصابة بنفس قوة عصابة "سينالوا" إحدى أشهر الجماعات الإجرامية في المكسيك، والتي لها وجود في جميع الولايات الأمريكية الـ50 حيث توزّع أطنانًا من المخدرات.

كما تعتبرها من الموردين الرئيسيين للكوكايين إلى السوق الأمريكية. ومثل عصابة سينالوا، تجني مليارات الدولارات من إنتاج الفنتانيل والميثامفيتامين.

ومنذ عام 2017، وُجّهت إلى أوسيجويرا سيرفانتس عدة تهم في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.

وتُوجّه لائحة الاتهام المُعدّلة الأخيرة -المُقدّمة في 5 أبريل/نيسان 2022- إلى أوسيجويرا سيرفانتس تهمة التآمر وتوزيع مواد خاضعة للرقابة (الميثامفيتامين، والكوكايين، والفنتانيل) بغرض استيرادها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، واستخدام الأسلحة النارية أثناء ارتكاب جرائم تهريب المخدرات.

كما يُتهم أوسيجويرا سيرفانتس -وهو ضابط شرطة سابق- بموجب قانون مكافحة أباطرة المخدرات بإدارة مشروع إجرامي مستمر.

ويعد أوسيجويرا أحد أبرز المشتبه بهم في قضايا المخدرات الذين تم القبض عليهم منذ اعتقال مؤسسيْ كارتل سينالوا: خواكين غوزمان الملقب بـ"إل تشابو" وإسماعيل زامبادا. ويقضي كلاهما عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

والعصابة الإجرامية -التي كان يقودها أوسيجويرا سيرفانتس- منظمة عابرة للحدود، ولها صلات تمتد إلى أماكن بعيدة مثل الصين وأستراليا.

وبالإضافة إلى تهريب الفنتانيل، فهي متورطة أيضا في الابتزاز، وتهريب المهاجرين، وسرقة النفط والمعادن، والاتجار بالأسلحة.