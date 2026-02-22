مصر تنفي أنباء عن قرار تبادل السفراء مع إيران

نفى مصدر مصري مطلع الأنباء المتداولة عن اتخاذ قرار بين مصر وإيران لتبادل السفراء بين البلدين.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، مساء أمس السبت، أن الاتصالات بين مصر وإيران تأتي في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة.

وكان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر مجتبى فردوسي قد قال للجزيرة نت إن "قرار تبادل السفراء بين البلدين اتُّخذ بالفعل وينتظر الإعلان الرسمي، كما أن الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين موجودة". وأضاف "من الضروري فقط الاتفاق على ساعة الصفر للإعلان، علما بأن مصر وإيران ليستا في عجلة من أمرهما في هذا الشأن".

وكشف فردوسي عن تبادل للآراء واتصالات هاتفية شبه أسبوعية بين وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي للتشاور، مشيرا إلى "تفاهم بين مصر وإيران بشأن العديد من ملفات الإقليم، وتقارب في نحو 70% من هذه الملفات".

وقال الدبلوماسي الإيراني إن "جهودا كبيرة بذلتها قيادتا البلدين لتطوير العلاقات، ووصلنا إلى أكثر من 15 لقاء على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى قيادات أخرى مثل وزراء الصحة والعدل والسياحة والطاقة".

وأضاف أن حصيلة هذه اللقاءات أن جزءا منها قيد الدراسة، وجزءا آخر دخل حيّز التنفيذ. ووفقا للقاءات التي جرت بين وزيري الخارجية، تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة للتشاور السياسي بين البلدين، وقد عُقد في إطار هذه الآلية لقاءان خلال الفترة الأخيرة.

وقطعت مصر وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 1979 إثر خلافات أعقبت توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل واستضافة الرئيس المصري حينئذ محمد أنور السادات للشاه محمد رضا بهلوي بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكمه، ثم استؤنفت العلاقات بعد 11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال دون تبادل سفراء.