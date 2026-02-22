أخبار|مصر

مصر تنفي أنباء عن قرار تبادل السفراء مع إيران

CAIRO, EGYPT - SEPTEMBER 9: Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi (R) and Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi (L) sign a protocol concerning Nuclear Inspections on September 9, 2025 in Cairo, Egypt. Iran had halted inspections of its nuclear program since Israel and the United States bombed several facilities in June. (Photo by Sayed Hassan/Getty Images)
القاهرة احتضنت توقيع وزير الخارجية الإيراني عراقجي (يمين) والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (يسار) بروتوكولا بشأن التفتيش النووي (غيتي)
Published On 22/2/2026

نفى مصدر مصري مطلع الأنباء المتداولة عن اتخاذ قرار بين مصر وإيران لتبادل السفراء بين البلدين.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، مساء أمس السبت، أن الاتصالات بين مصر وإيران تأتي في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة.

وكان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر مجتبى فردوسي قد قال للجزيرة نت إن "قرار تبادل السفراء بين البلدين اتُّخذ بالفعل وينتظر الإعلان الرسمي، كما أن الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين موجودة". وأضاف "من الضروري فقط الاتفاق على ساعة الصفر للإعلان، علما بأن مصر وإيران ليستا في عجلة من أمرهما في هذا الشأن".

وكشف فردوسي عن تبادل للآراء واتصالات هاتفية شبه أسبوعية بين وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي للتشاور، مشيرا إلى "تفاهم بين مصر وإيران بشأن العديد من ملفات الإقليم، وتقارب في نحو 70% من هذه الملفات".

وقال الدبلوماسي الإيراني إن "جهودا كبيرة بذلتها قيادتا البلدين لتطوير العلاقات، ووصلنا إلى أكثر من 15 لقاء على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى قيادات أخرى مثل وزراء الصحة والعدل والسياحة والطاقة".

وأضاف أن حصيلة هذه اللقاءات أن جزءا منها قيد الدراسة، وجزءا آخر دخل حيّز التنفيذ. ووفقا للقاءات التي جرت بين وزيري الخارجية، تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة للتشاور السياسي بين البلدين، وقد عُقد في إطار هذه الآلية لقاءان خلال الفترة الأخيرة.

وقطعت مصر وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 1979 إثر خلافات أعقبت توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل واستضافة الرئيس المصري حينئذ محمد أنور السادات للشاه محمد رضا بهلوي بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكمه، ثم استؤنفت العلاقات بعد 11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال دون تبادل سفراء.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + الصحافة المصرية

