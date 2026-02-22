"لا تأكلي أمامي".. حقيقة فيديو يحرض على المسلمين في بريطانيا بشهر رمضان

تداولت حسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو مع ادعاءات بأنه يوثق هجوم رجل مسلم على امرأة داخل حافلة في العاصمة البريطانية لندن، بسبب تناولها الطعام أمامه وقت صيامه خلال شهر رمضان الحالي.

وعملت حسابات معروفة بخطابها المغذي للإسلاموفوبيا والكراهية على تكثيف نشر الفيديو، وأرفقته بتعليقات تدعي "أن المسلمين يفرضون طقوسهم على المجتمع البريطاني، ولا يحترمون المسيحيين، ويريدون إلغاء أعياد الميلاد والفصح"، إلى جانب ادعاءات أخرى قوبلت بانتقادات واسعة.

غير أن التحقق من الفيديو أظهر أنه لا يوثق حادثة حقيقية بالمعنى المتداول، بل يعود إلى فيديو نشره أحد صناع المحتوى في بريطانيا، قبل أن يقوم بحذفه في وقت لاحق، وكانت صحيفة بريطانية قد تناولت الفيديو بوصفه محتوى يثير الجدل ضمن إطار المزاح، دون أي إشارة إلى وقوع حادثة اعتداء فعلية.

كما بين البحث أن الفيديو عاد للانتشار بكثافة في رمضان العام الماضي، وهو مصحوب بالادعاء نفسه على وجه التقريب، عبر حسابات يمينية معروفة بمهاجمة المسلمين.

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه على الرغم من احتمالية كون الخلاف من قبيل الافتعال، فإنه أثار حالة من الجدل الواسع على شبكة الإنترنت، حيث انخرط الجمهور في نقاش حول مدى قبول تناول الطعام في الأماكن العامة.

ومع حلول موسم شهر رمضان، تشهد منصات التواصل الاجتماعي حالة تدفق للمحتوى الذي يغذي خطاب الإسلاموفوبيا في أوروبا، وذلك عبر توظيف مقاطع مجتزأة أو منزوعة السياق، أو من خلال ترتيب حملات منظمة.