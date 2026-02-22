فرنسا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن باريس ستستدعي السفير الأمريكي تشارلز كوشنر للاحتجاج على موقف بلاده من مقتل شاب يميني متطرف، الأسبوع الماضي، إثر تعرُّضه للضرب في مدينة ليون.

ولم يحدد بارو موعد استدعاء السفير الأمريكي، لكنه قال في تصريحات إذاعية إن تعليق سفارة الولايات المتحدة بفرنسا على حادثة مقتل الناشط اليميني المتطرف "تدخُّل" في شؤون بلاده.

وكانت السفارة الأمريكية بفرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد حذرا على منصة إكس من ما عَدَّاه "تناميا للعنف اليساري الراديكالي"، وطالبا بالتعامل معه بوصفه تهديدا للأمن القومي.

ويأتي هذا السجال الدبلوماسي مع توترات سابقة بين باريس وروما، بعد أن انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن مقتل الناشط اليميني، واصفا إياها بأنها تدخُّل في الشؤون الداخلية لفرنسا.

وردَّ ماكرون على تصريحات ميلوني، خلال زيارته قبل أيام للهند على هامش قمة الذكاء الاصطناعي، قائلا "ليهتم كل شخص بشؤونه لتسير الأمور على ما يرام".

وكانت ميلوني قد كتبت على منصة إكس، الأربعاء الماضي، أن "مقتل شاب بهجوم جماعات مرتبطة بالتطرف اليساري في مناخ من الكراهية الأيديولوجية المنتشرة في دول عدة هو جرح لأوروبا بأسرها".

وتوفي الناشط اليميني المتشدد كانتان ديرانك (23 عاما) متأثرا بإصابته في الرأس، الأسبوع الماضي، بعد تعرُّضه للضرب في مدينة ليون الفرنسية، إثر شجار على هامش لقاء طلابي، كانت النائبة اليسارية ريما حسن المتحدثة الرئيسية فيه.

ووجهت اتهامات أولية إلى سبعة أشخاص بالقتل العمد والعنف المشدد والتآمر الجنائي إلى كل واحد منهم.

ويرتبط معظم المشتبه فيهم بحركات يسارية متطرفة، من بينهم 3 مقربون من النائب اليساري الراديكالي رافايل أرنو، مؤسس جماعة "الحرس الفتي" الشبابية المناهضة للفاشية اليمينية المتطرفة، التي حُلَّت بمرسوم في يونيو/حزيران 2025 بسبب "أعمال عنف".

وأمس السبت، شارك نحو 3000 شخص في مسيرة بمدينة ليون بتنظيم من الجماعات اليمينية المتشددة لتأبين ديرانك.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى الهدوء، وقال إنه سيعقد اجتماعا مع الوزراء الأسبوع المقبل لإجراء مراجعة شاملة لأنشطة الجماعات العنيفة التي لها صلات بأحزاب سياسية، ملمحا إلى أن بعض هذه الجماعات قد تُحل.