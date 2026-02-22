غينيا تجري انتخابات تشريعية وبلدية في مايو المقبل

أعلن الرئيس الغيني مامادي دومبويا عن موعد الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وذلك بعد نحو شهرين من انتخابه، في خطوة اعتبرت محطة جديدة نحو استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وحدد دومبويا يوم الأحد 24 مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية. وتأتي هذه الاستحقاقات بعد سنوات من إدارة البلاد عبر مجلس وطني للانتقال، والذي تولى مهام السلطة التشريعية منذ سقوط النظام السابق.

وكان مامادي دومبويا قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحصوله على 86.72% من الأصوات، ليتولى رسميا رئاسة البلاد لولاية مدتها 7 سنوات.

وقد أنهى انتخابه مرحلة انتقالية بدأت في سبتمبر/أيلول 2021، حين أطاح الجيش بالرئيس المنتخب آنذاك ألفا كوندي، وحلّ البرلمان، وأسس المجلس الوطني للانتقال.

ومنذ ذلك الحين، ظل المجلس الوطني للانتقال بمثابة السلطة التشريعية المؤقتة. ويُنظر إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في مايو/أيار المقبل باعتباره خطوة أساسية لإعادة المؤسسات المنتخبة، وترسيخ مسار العودة إلى الحياة الدستورية بعد أكثر من 4 سنوات من حكم انتقالي.