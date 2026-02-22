لا شكرا .. غرينلاند والدانمارك ترفضان عرض ترمب إرسال مستشفى عائم

رفضت الدانمارك وإقليمها غرينلاند، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإرسال سفينة مستشفى تابعة للبحرية الأمريكية إلى الجزيرة القطبية التي يطمع فيها الرئيس الأمريكي.

وقبل يومين، صرح ترمب بأنه سيرسل "سفينة مستشفى كبيرة إلى غرينلاند لرعاية المرضى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة هناك".

لكن رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، الذي يرأس حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، كتب على صفحته على فيسبوك "هذا العرض مرفوض تماما من جانبنا".

وأضاف: "لقد أُخذت فكرة الرئيس ترمب بإرسال سفينة مستشفى أمريكية إلى غرينلاند بعين الاعتبار. لكنْ لدينا نظام رعاية صحية عامة يوفر الرعاية مجانًا للمواطنين".

من جهته، قال وزير الدفاع الدانماركي، ترولز لوند بولسن، لهيئة الإذاعة الدانماركية "يتلقى سكان غرينلاند الرعاية الصحية التي يحتاجونها. إما في غرينلاند، أو في الدانمارك إذا احتاجوا إلى علاج متخصص".

وأضاف: "ليس الأمر كما لو أن هناك حاجة لمبادرة رعاية صحية خاصة في غرينلاند"، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم باحتمالية وصول سفينة المستشفى الأمريكية المقترحة.

وقال: "ترمب يُغرّد باستمرار عن غرينلاند. لذا، فهذا بلا شك تعبير عن الوضع الطبيعي الجديد الذي بات سائدًا في السياسة الدولية".

وفي اليوم الذي طرح فيه ترمب اقتراحه، أجْلت القوات الدانماركية أحد أفراد طاقم غواصة أمريكية قبالة سواحل نوك، عاصمة غرينلاند، بعد أن طلب البحار رعاية طبية عاجلة.

وقالت القيادة المشتركة للقطب الشمالي الدانماركية، في منشور على فيسبوك، إن البحار نُقل جوا إلى مستشفى في نوك بعد حالة طبية طارئة لم يُفصح عنها على متن الغواصة.

بين رعايتين

في غرينلاند، كما هو الحال في الدانمارك، الرعاية الصحية مجانية للمواطنين. توجد 5 مستشفيات إقليمية موزعة على الجزيرة القطبية الشاسعة، ويخدم المستشفى الموجود في العاصمة نوك المرضى من جميع أنحاء الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 57 ألف نسمة.

ومن دون الإشارة صراحةً إلى الاقتراح الأمريكي، قالت رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن إنها "سعيدة بالعيش في بلد تُتاح فيه الرعاية الصحية مجانا وبشكل متساوٍ للجميع، حيث لا يُحدد التأمين أو الثروة ما إذا كان المرء سيحصل على معاملة كريمة".

وذكر ترمب، في رسالته على منصة "تروث سوشيال" أمس السبت بشأن سفينة المستشفى، صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي لسفينة طبية تابعة للبحرية الأمريكية، وهي "يو إس إن إس ميرسي". وأضاف: "إنها في الطريق!".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن عملية الإرسال تتم بالتنسيق مع جيف لاندري، الذي عيّنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي مبعوثًا خاصًّا للولايات المتحدة إلى الجزيرة القطبية.

التوقيت

وجاء منشور ترمب بعد ساعات من إعلان القيادة المشتركة للقطب الشمالي بالدانمارك أنها أجْلت أحد أفراد طاقم ‌غواصة أمريكية في مياه غرينلاند، على بُعد 7 أميال بحرية من عاصمتها نوك، لحاجته إلى علاج عاجل. ‌ولم ‌يتضح ما إذا كان لمنشور ترمب أي صلة بعملية الإجلاء.

وكتبت آجا كيمنتس، ممثلة غرينلاند في البرلمان الدانماركي، على فيسبوك تقول "على الرغم من وجود بعض المشاكل في النظام الصحي في غرينلاند، فإن أفضل طريقة لحلها هي التعاون مع الدانمارك".

وأشارت إلى أن الدانمارك "من أغنى الدول وأكثرها تعليما، على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية"، مُقارنةً إياها بـ"الولايات المتحدة، التي تعاني من مشاكلها الخاصة في نظام الرعاية الصحية".

الوضع الطبيعي

يذكر أن ترمب قال مرارا وتكرارا بأنه يعتقد أن على الولايات المتحدة السيطرة على غرينلاند لضمان الأمن القومي الأمريكي.

وتراجعت تهديداته السابقة بالاستيلاء على الإقليم، بالقوة إن لزم الأمر، منذ إبرامه اتفاقا "إطاريا" مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، لضمان نفوذ أمريكي أكبر.

وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت غرينلاند والدانمارك والولايات المتحدة محادثات دبلوماسية لحل الأزمة، وذلك بعد توتر على مدى أشهر داخل أروقة حلف شمال الأطلسي بسبب تهديدات ترمب للجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.