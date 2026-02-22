بزشكيان: نراقب إجراءات واشنطن ومستعدون لأي سيناريو محتمل

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة أسفرت عن تبادل مقترحات عملية ومؤشرات مشجعة.

وأضاف بزشكيان أن بلاده تراقب الإجراءات الأمريكية من كثب، وأنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوصل لاتفاق مع واشنطن ممكن وإن بعض جوانبه قد تكون أفضل من الاتفاق السابق الذي وقع عام 2015.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية قال عراقجي إن طهران تعمل على جوانب الاتفاق ومسودته وإنها تسعى لإجراء لقاء مع الجانب الأمريكي في جنيف الخميس المقبل.

وأضاف أن النقاشات الحالية تتناول المسألة النووية فقط، مؤكدا أن من حق إيران تخصيب اليورانيوم. كما أشار إلى أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، مضيفا أنه لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي الذي لن يخيف طهران، على حد وصفه.

وجاء ذلك بعدما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران يوم الجمعة المقبل في جنيف، في حال تلقيهم مقترحا إيرانيا مفصلا بشأن اتفاق نووي خلال الـ48 ساعة المقبلة، مضيفا أن إدارة ترمب تنتظر المقترح الإيراني.

وقال المسؤول الأمريكي "إذا قدمت إيران مسودة مقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات تفصيلية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي".

وأكد المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وإيران قد تناقشان أيضًا إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل إبرام اتفاق نووي كامل.