عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: مستعدون لمحادثات جديدة بجنيف الجمعة إذا تلقينا مقترحا إيرانيا لاتفاق نووي خلال 48 ساعة

Published On 22/2/2026
آخر تحديث: 17:24 (توقيت مكة)

أكسيوس عن مسؤول أمريكي:

  • مستعدون لمحادثات جديدة بجنيف الجمعة إذا تلقينا مقترحا إيرانيا لاتفاق نووي خلال 48 ساعة
  • المساعي الحالية قد تكون فرصة أخيرة لإيران من ترمب قبل شن هجوم أمريكي إسرائيلي واسع
  • الرئيس قد يُغير مساره ويأمر بضربة على إيران لكن كثيرين من فريقه ينصحونه حاليا بالصبر

التفاصيل بعد قليل..

 

 

 

المصدر: الجزيرة

