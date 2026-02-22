عاجلعاجل,
عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: مستعدون لمحادثات جديدة بجنيف الجمعة إذا تلقينا مقترحا إيرانيا لاتفاق نووي خلال 48 ساعة
Published On 22/2/2026|
آخر تحديث: 17:24 (توقيت مكة)
أكسيوس عن مسؤول أمريكي:
- مستعدون لمحادثات جديدة بجنيف الجمعة إذا تلقينا مقترحا إيرانيا لاتفاق نووي خلال 48 ساعة
- المساعي الحالية قد تكون فرصة أخيرة لإيران من ترمب قبل شن هجوم أمريكي إسرائيلي واسع
- الرئيس قد يُغير مساره ويأمر بضربة على إيران لكن كثيرين من فريقه ينصحونه حاليا بالصبر
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة