إيران تفاجئ العالم بصاروخ فائق السرعة والمنصات تتفاعل

فاجأ الحرس الثوري الإيراني خصوم بلاده بإعلان إطلاق صاروخ دفاع جوي ودخوله الخدمة أول مرة خلال مناورات "التحكم الذكي" التي تجريها القوة البحرية التابعة للحرس في مضيق هرمز.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو للحظة إطلاق النسخة البحرية من صاروخ الدفاع الجوي "صياد 3-جي" من سفينة "صياد شيرازي".

ويُطلق صاروخ "صياد 3-جي" عموديا بارتفاع قتالي يبلغ 30 كيلومترا، وهذا يُغني السفينة عن الاستدارة نحو الهدف، بما يوفر لها مرونة تكتيكية كبيرة، وسرعة في الإطلاق والتصدي للهجمات المفاجئة.

وتصل سرعة الصاروخ إلى 6700 كيلومتر في الساعة، وسبب سرعته الهائلة هو أن أي صاروخ اعتراضي يجب أن يكون أسرع بكثير من الهدف نفسه. أما مداه فبعيد جدا، إذ يصل إلى 150 كيلومترا، ويعمل ضمن منظومات الدفاع الجوي الشبكية تحت قيادة وسيطرة موحدة، أي أنها ليست مجرد منصة مستقلة.

وينشئ الصاروخ الإيراني مظلة أو قبة دفاع جوي للقطع البحرية بقطر 300 كيلومتر، بما يعزز بقاءها في مواجهة التهديدات الجوية ويرفع مستوى حمايتها العملياتية.

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصاروخ الإيراني الجديد، رصدت بعضها حلقة (2026/2/22) من برنامج "شبكات"

وعلَّق رضا على أهمية الصاروخ الإيراني، قائلا:

"هذا الصاروخ سيقوي منظومة الدفاع الجوي لدى إيران، وسيضيف بعدا عملياتيا جديدا للإمكانات الإيرانية" بواسطة

أما مالك فشكَّك في صحة الفيديو الذي تحدث عن الصاروخ، بقوله:

"واضح أن الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني ذكاء اصطناعي وخاصة اللحظة المقربة لإطلاق الصاروخ" بواسطة

وقال علي إن أمريكا ستتورط مع إيران، وجاء في تعليقه:

"هذا يعني أن الكيان الصهيوني سيورط أمريكا ورطة محترمة وستقول: ألا ليت أيام فيتنام وأفغانستان تعود يوما، فأخبرها بما فعلت إيران" بواسطة

وتحدَّث عزوز في تغريدته عن قوة إيران، وقال:

" إيران توجه رسالة استعراض صاروخية.. وهي تمتلك علماء وصناعة أسلحة لا تتواجد عند أمريكا" بواسطة

في حين أشار القيصر إلى القوة الأمريكية، بقوله:

"أمريكا ليست غبية حتى تسمح لهذه السفن الحربية أن تتحرك أصلا في مضيق هرمز.. سيتم تدميرها بأول ضربة مع الرادارات وأي نظام دفاع جوي أو بحري" بواسطة

يُذكر أن وسائل إعلام إيرانية قالت إن صاروخ "صياد 3-جي" الجديد يعزز قدرات الدفاع الجوي البعيد المدى في البحر، وإنه يحوّل السفن إلى "حصون دفاع جوي متحركة".

ويمثل هذا الإطلاق أول استخدام عملياتي لمنظومة دفاع جوي بعيدة المدى تعمل من البحر عبر الإطلاق العمودي في تاريخ إيران.