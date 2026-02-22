سفينة حربية أسترالية تعبر مضيق تايوان والجيش الصيني يراقب

عبرت سفينة حربية أسترالية مضيق تايوان، وفق ما ذكر مصدر حكومي، اليوم الأحد، بينما قالت وسائل الإعلام الصينية المدعومة من الدولة إن السفينة خضعت لمراقبة ورصد من الجيش الصيني.

وقال المصدر إن الفرقاطة "توومبا"، وهي من طراز أنزاك تابعة للبحرية الملكية الأسترالية، ‌أجرت عبورا روتينيا عبر مضيق تايوان يومي الجمعة والسبت في إطار "انتشار إقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأضاف المصدر أن جميع التفاعلات مع السفن والطائرات الأجنبية كانت آمنة ومهنية.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة عن مصدر عسكري صيني، لم تذكره بالاسم، قوله إن "جيش التحرير الشعبي الصيني نفذ عمليات تتبع ومراقبة وإنذار شاملة طوال عملية المرور".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إنها تراقب من كثب المجال الجوي والمياه المحيطة بالجزيرة، وإن المضيق ممر مائي دولي تتمتع فيه جميع الدول بحق حرية الملاحة.

وأضافت أنها لن تكشف بشكل استباقي عن تحركات الطائرات والسفن التابعة للدول الحليفة الصديقة.

و"توومبا" صاحبة أحدث عبور لهذا الممر المائي الحساس من قِبَل حليف للولايات المتحدة.

وتعبر سفن حربية أمريكية المضيق كل بضعة أشهر، مما يثير غضب بكين، كما أن بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا وكندا، يقومون أيضا بعبور المضيق ‌من حين لآخر.

وعززت الصين وجودها العسكري حول تايوان وأجرت أحدث مناوراتها الحربية حول الجزيرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وترفض حكومة ‌تايوان ‌مطالبات بكين بالسيادة، قائلة إن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مصيره.