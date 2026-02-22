قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أطلقت 50 صاروخا و300 طائرة مسيَّرة على العاصمة كييف ومقاطعات أخرى، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8، في حين اتهم موسكو بالاستثمار في التصعيد العسكري.

وأضاف زيلينسكي أن الضربات الروسية تركزت على قطاع الطاقة، وأنها استهدفت مناطق دنيبرو وكيروفوهراد وميكولايف وبولتافا وسومي، في حين قال الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون إن هجمات الليل طالت كييف والمنطقة المحيطة بها وميناء أوديسا على البحر الأسود ووسط أوكرانيا.

واتهم الرئيس الأوكراني موسكو بمواصلة الاستثمار في التصعيد العسكري بدلا من اللجوء إلى الدبلوماسية، موضحا أن بلاده تحتاج إلى منظومات تعمل بفاعلية ضد الصواريخ الباليستية الروسية.

وأشار إلى أن روسيا نشرت خلال هذا الأسبوع وحده أكثر من 1300 طائرة مسيَّرة، وأكثر من 1400 قنبلة انزلاقية، و96 صاروخا وصاروخ كروز.

وكتب حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تليغرام أن هجوما ليليا بطائرات مسيَّرة نُفذ على بنى تحتية للطاقة في المنطقة تسبب في حرائق تم إخمادها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أو حيَّدت 33 صاروخا و274 طائرة مسيَّرة.

انقطاع الكهرباء

وأفادت وزارة الطاقة بأن سكان 6 مناطق في شرق البلاد وجنوب شرقها يعانون انقطاع التيار الكهربائي إثر الضربات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على إكس إنه لا يمكن اعتبار "هذا الإرهاب" أمرا عاديا بل يجب وضع حد له، مضيفا أن "روسيا لا تستطيع أن تحرك العالم". ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على الكرملين.

وفي الجوار أعلنت بولندا، فجر الأحد، نشر طائرات مقاتلة بعد رصدها الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

إعلان

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، وسط حالة من الاستنفار الجوي الشامل في البلاد، في حين برزت ملامح حراك دبلوماسي أمريكي يقوده مقربون من الرئيس دونالد ترمب بهدف جمع موسكو وكييف على طاولة المفاوضات.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن العاصمة تعرضت لهجوم بالأسلحة الباليستية الروسية، حيث دوت صفارات الإنذار وطُلب من السكان الاحتماء بالملاجئ. ويأتي هذا التصعيد قبل يومين فقط من الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط ظروف مناخية قاسية مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر.

تفاؤل أمريكي

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، عن تفاؤل يجمعه مع جاريد كوشنر بتقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الصراع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأوضح ويتكوف في تصريحات لـ"فوكس نيوز" أن هذه المقترحات قد تمهّد لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع احتمال تحولها إلى قمة ثلاثية بحضور الرئيس الأمريكي، مشددا على أن ترمب لن يشارك إلا بضمان تحقيق "أفضل نتيجة".

وفي السياق، قالت هيئة الطيران المدني الروسية، الأحد، إن 4 مطارات في موسكو استأنفت الرحلات ‌الجوية، وذلك بعد تعليقها في وقت سابق لدواع أمنية.

وأوقفت مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي عملياتها أكثر من ساعة وسط هجوم بطائرات مسيَّرة على العاصمة الروسية.