تلويح روسي باستهداف إستونيا حال نشر أسلحة نووية على أراضيها

لوّحت روسيا باستهداف أراضي إستونيا حال سماحها بنشر أسلحة نووية على أراضيها تلبية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على مراسل القناة الحكومية الروسية حول رد فعل موسكو حال نشر أسلحة نووية في إستونيا، ضمن خطط دفاعية لحلف شمال الأطلسي.

وأشار بيسكوف -في معرض حديثه- إلى قرب إستونيا من روسيا، مبينا أن بلاده لا تشكل تهديدا لإستونيا ولا للدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف مع ذلك، إذا تم نشر أسلحة نووية على الأراضي الإستونية لاستهدافنا، فإن أسلحتنا النووية ستستهدف أيضا الأراضي الإستونية، ويجب على إستونيا أن تفهم هذا بوضوح.

كما شدد على أن روسيا ستفعل دائما ما هو ضروري لضمان أمنها، وخاصة في مسائل الردع النووي.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أعرب في وقت سابق عن عدم معارضة بلاده نشر أسلحة نووية على الأراضي الإستونية إذا لزم الأمر في إطار خطط الدفاع الخاصة بحلف الناتو.

يُذكر أن حلف الناتو زاد عدد طائراته الحربية من طراز "إف-35" في إستونيا العام الماضي بعد اتهامه روسيا بخرق المجال الجوي لهذا البلد بـ3 طائرات من نوع "ميغ-31" في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعيش إستونيا على وقع تهديدات جارتها الشرقية الكبرى، حيث تفرض عليها الجغرافيا معادلة أمنية قاسية، ويستمر التأهب الحكومي والشعبي لمواجهة أي تصعيد محتمل.