كييف تعلن استهداف مصنع روسي لإنتاج الصواريخ الباليستية

أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية السبت أن كييف شنت ضربة صاروخية استهدفت مصنعا روسيا لإنتاج الصواريخ الباليستية في منطقة أودمورتيا شرق موسكو.

وذكرت أن المصنع ينتج عدة أنواع من الصواريخ منها "إسكندر" قصيرة المدى و"توبول-أم" العابرة للقارات، موضحة أنه يقع في فوتكينسك شرق موسكو على بعد 1400 كلم من أوكرانيا.

وأضافت -في بيان لها- أن القوات ‌الأوكرانية استخدمت صواريخ "فلامينغو" من نوع أرض-أرض في عملية الاستهداف.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة أودمورتيا الروسية ألكسندر بريشالوف إن موقعا بالمنطقة تعرض لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة.

وتستخدم روسيا في الحرب على أوكرانيا صواريخ باليستية لقصف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء وقطع إمدادات التدفئة عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا.

صمود كييف

سياسيا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أجراها بالقصر الرئاسي في كييف أمس جمعة- أن كييف استعادت مئات الكيلومترات من أراضيها بعد هجمات نفذتها ضد الجيش الروسي.

وقال "لا يمكن القول إننا نخسر الحرب. نحن بالتأكيد لا نخسرها. السؤال هو هل سننتصر؟". وأضاف "نعم هذا هو السؤال، لكنه سؤال له ثمن باهظ جدا".

وفي 24 فبراير/شباط تحل الذكرى الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من العسكريين من الجانبين.

وتضغط واشنطن وموسكو -في الوقت الراهن- على كييف للتخلي عن منطقة "دونباس" المتنازع عليها -في شرقي أوكرانيا- لصالح روسيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

ومنطقة "دونباس" هي منطقة صناعية في شرق أوكرانيا، وتُعرف رسميا باسم منطقة "دونيتسك" و"لوغانسك".

ولا تزال أوكرانيا تحتفظ بنحو خُمس منطقة دونيتسك الصناعية المحصّنة، بينما سيطرت روسيا على منطقة "لوغانسك" بأكملها تقريبا.

ورفضت أوكرانيا مرارا سحب قواتها من منطقة "دونيتسك"، معتبرة أن تلك الخطوة لن تؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على مزيد من التقدم.

ولم تتوصل المفاوضات -التي رعتها الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع في جنيف السويسرية- إلى إحراز أي تقدم في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وتوقع الرئيس الأوكراني أن تستمر سلسلة المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في سويسرا، بعد جولة ثالثة من المحادثات جرت في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. ولم يتأكد بعدُ مكان أو موعد الاجتماع المقبل.

وعُقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أمريكية في أبو ظبي في 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، و4 و5 فبراير/شباط الجاري.