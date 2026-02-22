العراق: نعمل لإعادة سجناء تنظيم الدولة إلى بلدانهم

أعلنت مستشارية الأمن القومي في العراق، اليوم الأحد، أن سجناء تنظيم الدولة الذين وصلوا إلى البلاد ينتمون إلى أكثر من 67 دولة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إعادتهم إلى دولهم.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد بدأت بنقل أفراد تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مخيم الهول وسيطرة الجيش السوري عليه.

وجاء في بيان خطي أصدرته "سنتكوم" أن العملية، التي بدأت يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي واستمرت 23 يوما، شهدت نقل أكثر من 5 آلاف و700 فرد من تنظيم الدولة إلى العراق.

وقال مستشار الشؤون الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي لوكالة الأنباء العراقية إن "موضوع نقل سجناء تنظيم الدولة جاء بمطلب للأمن القومي"، مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية في سوريا "فرضت نقلهم الى العراق بالعدد المعلن عنه رسميا، ووضعهم في سجون حصينة".

وأضاف الجياشي أن "العراق أخذ كافة الاستعدادات الأمنية، حيث تم النقل بإشراف جهاز مكافحة الإرهاب، والأمور تمَّت بنجاح ولا يوجد أي خطأ".

وأوضح أن المستشارية حذَّرت خلال 5 سنوات من السجون في سوريا التي تهدد الأمن العراقي، وأن "وجود سجناء تنظيم الدولة في العراق وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية وإدارة القضاء العراقي أفضل من التعامل ببيئة مفتوحة ومنفلتة حتى لا يكون هناك أي اشتباكات مستقبلا".

وأكد المسؤول العراقي أن بقاء السجناء من تنظيم الدولة ليس دائما في العراق، وأن "الحكومة تعمل على عودتهم إلى دولهم، وكل الذين وصلوا إلى العراق ينتمون إلى أكثر من 67 دولة".

وكان المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي قد كشف أنه "جرى وضع جميع الإرهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي". وأضاف "العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، واستضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي".