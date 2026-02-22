العثور على جثث 5 مهاجرين قبالة طرابلس الليبية

أفاد مسؤول في الشرطة الليبية، أمس السبت، بالعثور على جثث 5 مهاجرين، بينهم امرأتان، بعدما جرفتها الأمواج إلى شاطئ مدينة قصر الأخيار الساحلية، الواقعة على بعد نحو 73 كيلومترا شرقي طرابلس.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات في مركز شرطة قصر الأخيار، حسن الغويل، أن السكان أبلغوا عن جثة طفل جرفتها الأمواج إلى الشاطئ قبل أن تعود إلى البحر بسبب ارتفاع الموج، مشيرا إلى أنه تم طلب تدخل خفر السواحل للبحث عنها.

وأضاف الغويل أن "جميع الجثث تعود لأشخاص من ذوي البشرة السمراء"، وقد عثر عليها سكان محليون على شاطئ محمد الشريف في الجزء الغربي من المدينة، قبل أن يبلغوا مركز الشرطة عنها، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وقال الغويل: "اتصلنا بالهلال الأحمر لانتشال الجثث. الجثث التي عثرنا عليها لا تزال سليمة، ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث التي ستنجرف إلى الشاطئ".

طريق عبور

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 53 مهاجرا، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصا قبالة ساحل بلدة زوارة غرب طرابلس.

وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن المهاجرين في ليبيا -التي تعد ممر عبور رئيسيا- بينهم فتيات، يواجهون مخاطر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب، داعيا إلى تعليق إعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا لحين ضمان احترام حقوق الإنسان.

كما دعت الأمم المتحدة السلطات الليبية في طرابلس وشرقي البلاد إلى تنفيذ إصلاحات قانونية وسياسية عاجلة لحماية المهاجرين واللاجئين، ووصفت ما يتعرضون له بأنه "واقع وحشي"، مطالبةً كذلك الاتحاد الأوروبي بوقف عمليات اعتراض المهاجرين في عرض البحر.