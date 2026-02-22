اعتقالات واقتحامات في الضفة والمستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطينيين خلال اقتحامها مدنا بالضفة الغربية، في حين يواصل المستوطنون اعتداءاتهم في المدن والبلدات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 8 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، خلال اقتحام مدينة قلقيلية وعزون.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، ودهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من عبود نوفل، وأمير خضر، وأدهم عوينات، وعمرو نائل هلال، ومازن أبو الشيخ.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اقتحمت بلدة عزون شرقا، وجابت شوارعها وأحيائها، لا سيما الحارة الشامية، حيث دهمت منزل المواطن أحمد رشاد سليم، واعتقلت أطفاله الثلاثة: يحيى، ويعقوب، ورشاد، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل الإفراج عنه والإبقاء على أطفاله قيد الاعتقال.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من الجهة الشرقية، وصولا إلى شارع المدارس، ومحيط المحافظة.

إجبار على الهدم

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، فلسطينيا على هدم منزله في بلدة العيسوية.

وأفادت محافظة القدس، في بيان لها، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن مجدي عطية على هدم منزله ذاتيا، بعد أن كانت بلدية الاحتلال قد أخطرته بقرار الهدم قبل أشهر وهددته بتنفيذ العملية صباح غد الأحد وتحميله كامل التكاليف الباهظة.

وحسب محافظة القدس، فإن عطية اضطر لهدم منزله لتفادي دفع تكاليف الهدم لبلدية الاحتلال، والتي تُفرض بأضعاف مضاعفة، إضافة إلى تجنب الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال المرافقة لطواقم البلدية خلال عمليات الهدم.

وأضافت أن هذا الهدم يأتي في سياق تصعيد ملحوظ لسياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة.

اعتداءات مستوطنين

وقالت مراسلة الجزيرة إن فلسطينيين تصدوا لمستوطنين حاولوا الاعتداء على ممتلكات في بلدة مخماس شرقي القدس صباح اليوم الأحد.

إعلان

وأمس السبت، أصاب مستوطنون إسرائيليون 4 فلسطينيين، بينهم طفل، إذ أصيب اثنان منهم بالرصاص وآخران بالضرب، خلال هجومين وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله (وسط)، قال رئيس المجلس المحلي للقرية أمين أبو عليا إن مستوطنين أطلقوا النار تجاه الأهالي، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين.

وجنوب الضفة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مسنا فلسطينيا أصيب جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل (جنوب).

وأشارت الجمعية إلى أن الجيش الإسرائيلي عرقل عمل طواقمها.

وفي السياق، أكد الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي الضفة أسامة مخامرة، في موجز وزعه على الصحفيين، اعتداء مستوطنين بزي الجيش على المسن مِفضي ربعي، ونجله مجد، في قرية التوانة بمسافر يطا، حين كانا في أرضهما، مما أدى لإصابتهما.

وفي مسافر يطا أيضا، أشار مخامرة إلى سلسلة اعتداءات جرت مساء السبت، منها اقتحام مسكن في خِربة الحلاوة، لم يكن أصحابه فيه، حيث قام مستوطنون بتحطيم الممتلكات ومحتويات المسكن وإطلاق أغنامهم بمحيط مسكن آخر في خربة شِعب البُطم، ومطاردة رعاة الأغنام في منطقة رجوم إعلي.

أما في مدينة الخليل، فقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين والجنود اقتحموا البلدة القديمة، وأغلقوا عددا من الشوارع، مما أعاق حركة السكان والمتسوقين في الساعات التي سبقت وقت الإفطار بشهر رمضان.

ووفق الشهود، يأتي المستوطنون أسبوعيا مساء كل سبت، ويجتمعون في عدد من المواقع، وبالتزامن مع ذلك يغلق الجيش الشوارع المؤدية إلى البلدة لحين انتهاء الاقتحام الذي يستمر في حدود ساعتين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي استمرت عامين، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.