رئيس البرازيل: لا نريد حربا باردة جديدة وأدعو ترمب لمعاملة البلدان بالتساوي

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد إنه سيدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى معاملة جميع البلدان بالتساوي، عقب فرض ترمب رسوما جمركية إضافية شاملة بنسبة 15% على واردات بلاده، ردا على نكسة تلقاها من المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وصرح لولا للصحفيين في نيودلهي خلال زيارة يقوم بها للهند "أود أن أقول للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إننا لا نريد حربا باردة جديدة. لا نريد تدخلا في شؤون أي بلد آخر، نريد أن تُعامَل جميع البلدان بالتساوي".

وقال إنه لا يودّ التعليق على قرارات المحاكم العليا في الدول الأخرى، مبديا تفاؤله بشأن زيارته المقررة إلى واشنطن الشهر المقبل.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض رسوم جمركية، مما أبطل جزءا كبيرا من التعريفات التي أطلقها ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض.

"ستعود العلاقات إلى طبيعتها"

وأضاف لولا "إنني على قناعة بأن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بعد محادثاتنا"، مؤكدا أن كل ما تريده بلاده هو "العيش بسلام وإنشاء وظائف وتحسين حياة شعبنا".

وبعد أزمة استمرت عدة أشهر، تواصل لولا وترمب مرارا منذ أول لقاء رسمي جمعهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد هذا التقارب، أعفت الإدارة الأمريكية العديد من المنتجات البرازيلية من الرسوم بنسبة 40% التي كانت واشنطن تفرضها، كما رفعت العقوبات التي كانت تستهدف قاضيا في المحكمة العليا البرازيلية أشرف على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترمب.

وقال لولا الذي وصل الأربعاء الماضي إلى الهند للمشاركة في قمة حول الذكاء الاصطناعي "العالم ليس بحاجة إلى المزيد من التقلبات، إنه بحاجة إلى سلام".

ووقعت الهند والبرازيل، أمس السبت، اتفاقا إطاريا لتعزيز التعاون في مجال المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تأمين سلاسل إمداد هذه المواد الحيوية في ظل اضطرابات عالمية متزايدة.