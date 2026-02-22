الاحتلال يشن 7 غارات على غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الخيام

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 7 غارات جوية ونسفا لمبان سكنية في مناطق انتشاره في مدينتي رفح وغزة جنوب وشمالي القطاع.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومخيم جباليا شماله.

وكان 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان بمناطق انتشاره في خان يونس.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه قتل مسلحا اقترب من قواته بشمالي القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 612 فلسطينيا وإصابة 1640 آخرين.

آلاف العائلات تقطن خياما مهترئة أو بالعراء

إنسانيا، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن رغم الاحتياجات الإنسانية الواسعة للنازحين، متهما جيش الاحتلال بمواصلة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية.

وأضاف الشوا أن "آلاف العائلات لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء، في ظل غياب حلول إيوائية حقيقية، وعدم السماح بإدخال البيوت المتنقلة المنصوص عليها ضمن التفاهمات الإنسانية".

وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر فعليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، معتبرا أن توسيع نطاق ما يسمى بالخط الأصفر أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

وقال الشوا إن استمرار هذه الإجراءات يعقد جهود الإغاثة ويحد من قدرة المؤسسات الأهلية والدولية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضررا، داعيا إلى فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وبشأن حركة المعابر، أوضح الشوا أن دخول المساعدات لا يزال "دون المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والبيوت الجاهزة تعرقل معالجة أزمة السكن المتفاقمة منذ أشهر.

وتمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى غزة، حيث يوجد نحو 1.5 مليون نازح من أصل حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.