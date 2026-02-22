أخبار|الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي"

A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. Capitalizing on spying tools believed to have been developed by the U.S. National Security Agency, hackers staged a cyber assault with a self-spreading malware that has infected tens of thousands of computers in nearly 100 countries. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration
مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أوضح أن طبيعة الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات ونشر برمجيات الفدية (رويترز-صورة توضيحية)
Published On 22/2/2026
|
آخر تحديث: 02:51 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إحباط هجمات سيبرانية ممنهجة وصفها بأنها "ذات طابع إرهابي"، وقال إنها استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة "لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت أن المنظومة السيبرانية الوطنية نجحت في التصدي لهذه الهجمات، مؤكدة أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى.

وأوضح المجلس أن طبيعة الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت منصات وطنية، إلى جانب استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، مؤكدا التزامه بحماية الفضاء الرقمي.

المصدر: الصحافة الإماراتية + رويترز

إعلان